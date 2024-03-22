22 марта 2024, 17:10

«Позавидовал бы любой регион». Главврач Шаповаленко — о детском центре имени Рошаля

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В этом году в Подмосковье откроется детский клинический центр имени Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев лично контролирует строительство объекта. О его особенностях в интервью «360» рассказала главный врач медицинского учреждения Татьяна Шаповаленко.

Уникальный центр «Такого центра не было в Подмосковье, и, вы знаете, я думаю, что такому центру позавидовал бы сейчас любой регион России, каждый регион России. Потому что это уникальный центр», - заявила специалист.

Учреждение уникально тем, что оно удобно как для персонала, так и для пациентов. В центре разделены все потоки: докторов, медсестер, пациентов, лекарств и даже расходных материалов. Также сделали отдельные операционный блок и реанимационное отделение.

«Мы фактически на финишной прямой к открытию. Он оснащен самым современным высокотехнологичным оборудованием. Наш центр находится на уровне лучших мировых клиник, лучших клиник мира. И мы сможем оказывать самые разные виды помощи детям. И детям Подмосковья и, я думаю, детям из других регионов Российской Федерации», - подчеркнула Шаповаленко.

Какие отделения будут в центре Медицинское учреждение сделает уклон на хирургический профиль. Речь идет о кардиохирургии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии, абдоминальной и торакальной хирургии. Также в центре будут работать отделения урологии, детской гинекологии, офтальмологии и отоларингологии.

«Большой центр на 420 коек, 48 коек реанимационных, 23 операционных, из них 13 - это большой оперблок. Поэтому, я думаю, что каждый регион хотел бы иметь такой центр в своей медицинской структуре», - заключила главврач.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 5 марта пообщался с будущими работниками детского клинического центра имени Рошаля. Готовность учреждения составляет 87%. Открытие запланировали ко Дню защиты детей.

Красногорск Дети Строительство Андрей Воробьев Врачи Россия
23 марта 2024, 15:42
Московская митрополия рассказала о помощи пострадавшим при теракте в Crocus City Hall
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Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел направил соболезнования губернатору Московской области Андрею Воробьеву в связи с трагедией в Crocus City Hall. В Никольском кафедральном соборе Красногорска священнослужители создали оперативный штаб для оказания помощи пострадавшим.

В церкви прошла панихида по погибшим. Священники и жители Подмосковья вместе молились о выздоровлении пострадавших, а также об укреплении сил спасателей и медиков, спасающих жертв теракта.

В соборе с момента трагедии дежурят священнослужители, к которым каждый может обратиться за духовной поддержкой и утешением.

Заздравные молитвы о выздоровлении пострадавших возносятся во всех храмах и монастырях Московской митрополии и заупокойные - о погибших.

Священнослужители посещают больницы, где также молятся вместе с родными и близкими пострадавших.

По последним данным СК, общее число жертв составляет 115 человек, более 100 пострадали.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который тушили по повышенному уровню сложности.

Красногорск Священники Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 15:07
Красногорская больница приняла раненых после теракта в Crocus City Hall
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Пострадавших при теракте в Crocus City Hall экстренно доставили в медицинские учреждения Москвы и области. Одной из первых раненых приняла Красногорская больница № 1.

Виктор и Мария Добринские привезли в больницу сотрудницу Crocus City Hall, но домой уехать не смогли - остались дежурить в своем автомобиле, чтобы, если потребуется, помочь с транспортировкой пострадавших.

«Мы были у самого „Крокуса“, должны были поехать на концерт группы „Пикник“. Забрали девушку-сотрудницу „Крокуса“ и сразу приехали сюда, может быть - кого-то нужно будет отвезти из пострадавших или персонала больницы», - рассказала Мария Добринская.

Молодая пара из Видного Юлия и Савелий получили ранения во время стрельбы в торговом центре. Они смогли приехать в Красногорскую больницу самостоятельно. Юлию ранили в плечо, а Савелию прострелили стопу.

«Мы стояли у входа, начали стрелять в спину, резко упали на пол, у нас осколочные ранения. Мы отделались легким испугом. Выбежали на улицу, добрались до МКАД, и там нас добрые люди довезли до больницы», - рассказала Юлия.

Врачи Красногорской больницы уже почти сутки спасают жизни тяжело раненных пациентов. Неравнодушные жители сдают кровь в филиалах Московского областного центра крови во всех округах региона.

Неподалеку от Crocus City Hall в бизнес-центре «Кубик» работает Центр помощи. Здесь родственники могут получить всю необходимую информацию о пострадавших и погибших.

По последним данным СК, общее число жертв составляет 115 человек, более 100 пострадали.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Вооруженные автоматами террористы открыли огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который тушили по повышенному уровню сложности.

Больницы Врачи Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 14:26
Глава Воскресенска Малкин сдал кровь для пострадавших при теракте в Crocus City Hall
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Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин одним из первых сдал кровь для пострадавших при теракте в Crocus City Hall. Донорами уже стали более 70 жителей.

По его словам, количество россиян, желающих помочь нуждающимся, показало, что наша страна едина.

«Сам лично сдал кровь. Очень приятно, что здесь много неравнодушных жителей. Все ждут своей очереди, хотят сдать кровь. Это еще раз показывает то, что мы единая страна», - рассказал Малкин.

Также он напомнил, что на территории округа запрещены все массовые мероприятия.

Заведующая ОСП «Воскресенск» Наталья Викулова поблагодарила жителей округа за помощь.

«Люди откликнулись, приходят. Очень много сегодня первичных доноров, которые от всей души хотят помочь пострадавшим. Хотим выразить огромную благодарность тем, кто откликнулся, кто приходит», - отметила Викулова.

По последним данным СК, общее число жертв составляет 115 человек, более 100 пострадали.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который тушили по повышенному уровню сложности.

Больницы Воскресенск Стрельба в Crocus City Hall
23 марта 2024, 14:22
Депутат Госдумы Александр Толмачев сдал кровь для пострадавших при теракте в Crocus City Hall
Медиасток.рф
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Депутат Государственной Думы Александр Толмачев посетил ногинский центр переливания крови, где принял участие в донорской акции. Он сдал кровь в порядке живой очереди для помощи пострадавшим от теракта Crocus City Hall.

Александр Толмачев подчеркнул значимость массовой поддержки и готовности людей помогать в трудную минуту, отметив увеличение числа желающих стать донорами. Жители Ногинска активно присоединяются к акции, выражая свою солидарность и желание оказать поддержку.

Руководитель ногинского центра переливания крови Мария Абросимова заверила, что станция полностью готова к приему большого количества доноров и в случае необходимости направит запасы крови в больницы, где находятся пострадавшие.

Сдать кровь можно с 8:00 до 11:30 по адресу город Ногинск, улица Октябрьская, дом 85Д. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС. Донор должен быть старше 18 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о создании оперштаба после ЧП в Crocus City Hall.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Депутаты Богородский Стрельба в Crocus City Hall

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