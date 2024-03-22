Уникальный центр «Такого центра не было в Подмосковье, и, вы знаете, я думаю, что такому центру позавидовал бы сейчас любой регион России, каждый регион России. Потому что это уникальный центр», - заявила специалист.

Учреждение уникально тем, что оно удобно как для персонала, так и для пациентов. В центре разделены все потоки: докторов, медсестер, пациентов, лекарств и даже расходных материалов. Также сделали отдельные операционный блок и реанимационное отделение.

«Мы фактически на финишной прямой к открытию. Он оснащен самым современным высокотехнологичным оборудованием. Наш центр находится на уровне лучших мировых клиник, лучших клиник мира. И мы сможем оказывать самые разные виды помощи детям. И детям Подмосковья и, я думаю, детям из других регионов Российской Федерации», - подчеркнула Шаповаленко.

Какие отделения будут в центре Медицинское учреждение сделает уклон на хирургический профиль. Речь идет о кардиохирургии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии, абдоминальной и торакальной хирургии. Также в центре будут работать отделения урологии, детской гинекологии, офтальмологии и отоларингологии.

«Большой центр на 420 коек, 48 коек реанимационных, 23 операционных, из них 13 - это большой оперблок. Поэтому, я думаю, что каждый регион хотел бы иметь такой центр в своей медицинской структуре», - заключила главврач.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 5 марта пообщался с будущими работниками детского клинического центра имени Рошаля. Готовность учреждения составляет 87%. Открытие запланировали ко Дню защиты детей.