Поврежденные дорожные знаки привели в порядок в 8 округах Подмосковья

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, работы провели на Советской улице в Электрогорске, улице Мира в Мытищах, улице Киово в Лобне, Привокзальной в Серебряных Прудах, Театральной в Серпухове, на 84-м километре Каширского шоссе в деревне Дорожики под Ступиным и на дорогах в деревне Денисиха в Рузе и деревне Вялки в Раменском.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии», - добавили в министерстве.

Подмосковные дороги регулярно обследуют, уделяя особо внимание освещению, светофорам и ограждениям.

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