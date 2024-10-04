Поврежденные деревья вырубят в 3 участковых лесничествах Подмосковья

Особые экономические зоны Подмосковья позволяют инвесторам развивать проекты ускоренными темпами и предоставляют для этого готовую инфраструктуру. Важную роль играет и сотрудничество с иностранными партнерами, рассказал губернатор Андрей Воробьев на Международном форуме ОЭЗ — 2024.

По его словам, сегодня как никогда важно делать встречные шаги в разных направлениях, будь то инфраструктура, жилье или решение трудовых ресурсов.

«Мы знаем, что наш вклад для вас важен», - подытожил Андрей Воробьев.

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Особые экономические зоны Подмосковья позволяют инвесторам развивать проекты ускоренными темпами и предоставляют для этого готовую инфраструктуру. Важную роль играет и сотрудничество с иностранными партнерами, рассказал губернатор Андрей Воробьев на Международном форуме ОЭЗ - 2024.

«Главная цель в том, чтобы каждый приходил в наши индустриальные парки и ОЭЗ, чтобы инвестор реализовывал свое предприятие, свою мечту в полной мере - с прибылью и внедрением всего самого умного и полезного как для человека, так для нашей страны», - подчеркнул глава Подмосковья.

Сегодня проходит пленарное заседание «Развитие и перспективы ОЭЗ в современной экономике», это часть международного форума.