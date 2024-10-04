04 октября 2024, 15:47

Поврежденные деревья вырубят в 3 участковых лесничествах Подмосковья

Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Вырубку поврежденных болезнями, вредителями и пожарами деревьев проведут в трех участковых лесничествах в Зарайске, Серебряных Прудах и Луховицах. Эти меры нужны для очистки леса от захламления.

В следующем году планируется вырубить участки леса на площади пять гектаров, провести выборочную санитарную рубку - 40 гектаров, убрать неликвидную древесину на 60 гектарах.

«Отводы лесных участков под сплошную рубку уже выполнены в полном объеме, на 9,9 гектара под выборочную и на 46,8 гектара под уборку неликвидной древесины», - рассказали в Комлесхозе Подмосковья.

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Пожары Болезни Зарайск Лесные пожары Луховицы Серебряные пруды
04 октября 2024, 14:47
Андрей Воробьев: Подмосковье заинтересовано в партнерстве с иностранными инвесторами в ОЭЗ
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Особые экономические зоны Подмосковья позволяют инвесторам развивать проекты ускоренными темпами и предоставляют для этого готовую инфраструктуру. Важную роль играет и сотрудничество с иностранными партнерами, рассказал губернатор Андрей Воробьев на Международном форуме ОЭЗ — 2024.

По его словам, сегодня как никогда важно делать встречные шаги в разных направлениях, будь то инфраструктура, жилье или решение трудовых ресурсов.

«Мы знаем, что наш вклад для вас важен», - подытожил Андрей Воробьев.

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Особые экономические зоны Подмосковья позволяют инвесторам развивать проекты ускоренными темпами и предоставляют для этого готовую инфраструктуру. Важную роль играет и сотрудничество с иностранными партнерами, рассказал губернатор Андрей Воробьев на Международном форуме ОЭЗ - 2024.

«Главная цель в том, чтобы каждый приходил в наши индустриальные парки и ОЭЗ, чтобы инвестор реализовывал свое предприятие, свою мечту в полной мере - с прибылью и внедрением всего самого умного и полезного как для человека, так для нашей страны», - подчеркнул глава Подмосковья.

Сегодня проходит пленарное заседание «Развитие и перспективы ОЭЗ в современной экономике», это часть международного форума.

Андрей Воробьев Экономика Поддержка предпринимателей в Московской области
04 октября 2024, 14:37
Котельную № 3 в деревне Бершово запустят на следующей неделе
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Запуск котельной № 3 в чеховской деревне Бершово состоится на следующей неделе, об этом сообщили в Министерстве энергетики Подмосковья. Тепло начнет поступать в два многоквартирных и семь частных домов.

Глава Чехова Михаил Собакин приезжал в угольную котельную в начале сентября для оценки ее работоспособности. Тогда же здесь выявили ряд проблем, требующих немедленного устранения. В итоге здание с тремя водогрейными котлами утеплили и отремонтировали, восстановили дымоход. Для рабочих привезли бытовку, в которой они смогут находиться во время дежурства.

Топочную уже включили в государственную программу Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». В следующем году на ее месте планируется построить блочно-модульную котельную, для которой уже полностью готово основание. Сейчас к будущему зданию ведут газопровод.

«7-8 октября произойдет запуск существующей котельной на основании распоряжения органа местного самоуправления. В дальнейшем ее выведут из эксплуатации, а потребителей переключат на газовую блочно-модульную котельную», - сообщили в Министерстве энергетики Подмосковья.

Пятилетняя модернизации системы ЖКХ Подмосковья коснется около 5,4 миллиона жителей региона. В рамках программы до 2029 года в регионе проведут 636 мероприятий, из которых 267 начнут уже в этом году. Подробнее о реформе рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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ЖКХ Отопление Чехов
04 октября 2024, 13:35
Движение электричек на Белорусском и Савеловском направлениях изменится до 6 октября
ЦППК
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График движения пригородных поездов на Белорусском и Савеловском направлениях изменят с 4 по 6 октября. Временные ограничения введут из-за строительных работ на станции Петровско-Разумовская.

Как пояснили в Минтрансе Подмосковья, с 4 по 6 октября с 23:00 до 7:00 закроют второй главный путь на участке от Савеловского вокзала до Бескудниково и на станции Бескудниково.

На Савеловском и Белорусском направлениях до 7:30 интервалы движения увеличат до 20 минут. Часть поездов проследует без остановок на станциях Беговая, Тестовская, Дегунино.

На Белорусском направлении после 22:30 интервалы движения увеличат до 20-30 минут, а часть поездов вечером пройдет до Белорусского вокзала.

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Строительство Поезда Ремонтные работы
04 октября 2024, 13:35
Почти 60 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье с января
Медиасток.рф
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Жители Московской области сдали почти 60 тонн крови и ее компонентов с начала года. Об этом рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

«В этом году донорами стали свыше 50 тысяч человек, из них более 14 тысяч - впервые. Мы продолжаем развивать региональную службу крови. Нельзя не отметить, что большая часть доноров сдает кровь на безвозмездной основе», - сказала Болатаева.

Узнать больше о донорстве крови можно на портале «Доноры Подмосковья» - donormo.ru.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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Здравоохранение

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