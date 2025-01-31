Поврежденные автопавильоны отремонтировали в Одинцовском округе

Итоги дорожных работ в 2024 году в городском округе Мытищи подвели в администрации. Всего отремонтировано девять дорог, расположенных в городской черте, и пять на сельских территориях

Общая протяженность отремонтированных дорог составила 7,9 километра. Также в прошлом году провели большую работу по устройству тротуаров общей протяженностью 1 километр 543 квадратных метра Обустроены тротуары у подъезда к школе № 13 на улице Селезнева, на улице Некрасова, в деревне Челобитьево у спорткомплекса «Победа» на улице Шоссейной, в деревне Чиверево, на улице Садовой, в микрорайоне Пироговский у жилого комплекса «Афродита».

Важно было не только провести дорожные работ, но и обеспечить безопасные подходы, обустроить подъездные дороги к учреждениям. Такие работы провели у детского сада на улице Колпакова, у школы в деревне Сухарево и пожарного депо в селе Марфино.

Утвержден и план ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2025 год. Показатели по сравнению с предыдущим годом возросли.

Привести в порядок предстоит 25 дорог: 12 городских и 13 на сельских территориях. Войдут в их число и дороги деревни Голенищево, ведущие к земельным участкам для многодетных семей. Общая протяженность - 12,5 км. Текущий ремонт запланирован на 16 дорогах, на девяти проведут работы по капитальному ремонту и замене существующего грунтового типа на асфальтобетонный.

Ямочному ремонту в новом году уделят особое внимание. Более 4500 локальных дефектов уже устранили в 2024 году. Представили в докладе и данные и по дефектам дорожного полотна, выявленным с начала текущего года: зарегистрировано 582 дефекта дорожного полотна, устранено 436, в работе - 146.

Ремонт провели с опережением динамики по сравнению с данными прошлого года. Работы по устранению дефектов продолжатся.