25 ноября 2024, 19:03

Повреждения на линиях электропередачи после снегопада устранили в Можайске

Пресс-служба администрации Можайского округа
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Уже вторые сутки энергетики «Россети Московский регион» ведут работы по устранению повреждений на линиях электропередачи, вызванных сильным циклоном. Непогода стала причиной обрывов проводов и локальных отключений электричества, в том числе из-за падения деревьев под тяжестью снега.

Для восстановления электроснабжения мобилизованы все силы и ресурсы. Бригады специалистов работают в круглосуточном режиме, задействована специализированная техника.

«Несмотря на сложные погодные условия, специалисты делают все возможное, чтобы максимально оперативно вернуть свет потребителям», - отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев. Он также призвал жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Для уточнения информации о ходе восстановительных работ вы можете обратиться по телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220.

Специалисты продолжают работать в усиленном режиме, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию и обеспечить надежное электроснабжение в регионе.

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Можайск Снегопад
25 ноября 2024, 18:04
Спартакиада для сирот прошла в Реутове
Фонд «Дарим Добро Вместе»
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Благотворительный фонд «Дарим добро вместе» провел спартакиаду для детей-сирот в Реутове 23 ноября. Мероприятие прошло при поддержке подмосковного Минспорта.

По словам судьи Виктории Мягковой, соперничество команд прошло на равных, при этом в финале вперед вырвалась команда семейного центра помощи семье и детям «Непоседы» с отрывом в один балл.

«Все команды показали себя как целеустремленные и сильные соперники, и действительно испытали свои силы!» - отметила она.

В тройку лучших также вошли коллективы Глуховской школы-интерната № 2 и Ногинской специальной школы-интерната для детей с ОВЗ.

Все команды получили памятные подарки от партнеров.

Спортсмены Реутов Сироты
25 ноября 2024, 17:45
Финал всероссийских соревнований по киберспорту прошел в Электростали
Пресс-служба администрации г.о. Электросталь
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Турнир «Боевая арена 5×5 Порт ІТ-Куб» состоялся на базе центра цифрового образования детей. Участники и зрители соревнований получили массу незабываемых впечатлений.

Молодые люди смогли познакомиться с тонкостями профессионального киберспорта, подняться на настоящую сцену для крупных турниров и почувствать себя частью киберспортивной элиты.

Победителями соревнований стала команда Tranquility из Электростали. Второй результат показали киберспортсмены из Люберец «Папичевские», а третье место завоевали представители команды из Курска «60 школа».

Для финалистов также были организованы уникальные экскурсии. Ребята побывали в центре киберспортивной культуры Ruhub, где создаются лучшие аналитические материалы и трансляции, а также увидели одну из крупнейших площадок для киберспорта VK Арену.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Электросталь Киберспорт
25 ноября 2024, 17:15
Лекцию о важности материнства провели для студентов в Коломне
ГСГУ
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Председатель отдела по миссионерской работе и делам молодежи Коломенской епархии иерей Иоанн Бакушкин провел две просветительские встречи со студентами. Он рассказал ребятам о важности материнства.

Иерей Иоанн Бакушкин получил удостоверение спикера общества «Знание» и памятные подарки. Документ ему вручила ректор Государственного социально-гуманитарного университета Жанна Леонова и пригласила к дальнейшему сотрудничеству.

Отец Иоанн рассказал об истории праздника, подчеркнул его важность и культурный смысл. Лектор уделил особое внимание коммуникации с родителями и традиционным ценностям. Батюшка напомнил о том, что нужно быть открытыми в семье и поддерживать диалог.

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Вузы
25 ноября 2024, 17:14
Тираж открыток с изображением трамвая 1926 года выпустили в Коломне
Коломенский завод
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В Коломне выпустили тысячу экземпляров открыток «Привет с дороги». Для истинных ценителей создали ограниченный тираж в 100 штук с «запахом почты».

«Запах почты» создала Гильдия парфюмеров из Санкт-Петербурга. Аромат состоит из благоухания старого здания, сургуча и бумаги. Необычный сувенир разыграют среди пассажиров почтового рейса.

На открытке изображен трамвай серии КМ совместно с прицепным серии КП, которые выпускались на Коломенском заводе в 1926–1939 годах. На вагоне изображен номер 133 - столько лет назад был построен первый электрический трамвай в России. Цифра пять на открытке - количество лет первому рейсу в Коломне «Почтовый трамвай».

Напомним, жители и гости округа могут прокатиться на «Почтовом трамвае» - это новый способ экскурсий по городу. Недавно среди пассажиров провели акцию «Сердечный привет с дороги!». Ее организовали совместно с Почтой России и Центральной пригородной пассажирской компанией. Жители получили возможность бесплатно отправить стилизованную открытку в любую точку страны.

Традиция отправлять открытки появилась в конце XIX - начале XX века. Обмен карточками стал культурой коммуникации между людьми того времени.

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Коломна Экскурсии Дороги Заводы Новый год

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