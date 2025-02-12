Повреждение на трубопроводе в Химках устранят в короткий срок без отключения абонентов
Повреждение на магистральном участке трубопровода на улице Гоголя в Химках устранят в кратчайшие сроки. Жителей обеспечили бесперебойным водоснабжением по резервной магистральной схеме.
Диаметр повреждения трубопровода составил 50 сантиметров, рассказали в «Мосэнерго». Сейчас сотрудники компании проводят подготовительные работы по поиску и устранению нарушения.
«Работы будут проводиться без отключения абонентов. Все потребители запитаны по резервной магистральной схеме, что гарантирует бесперебойное снабжение», - заявили в организации.
Ситуацию поставили на контроль, для устранения утечки задействовали все необходимые ресурсы. Завершить ремонт планируют в кратчайшее время.