Поваров школы «Гармония» поздравили с профессиональным праздником в Можайске

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Женщина трудится в школе уже семь лет. Она грамотно организовала рабочий процесс. Повара готовят полезные и вкусные блюда вместе с молодым специалистом Сергеем Новиковым и другими коллегами.

«Дети всегда благодарят, всегда говорят спасибо - было очень вкусно. Даже на улице если иду, они видят, бегут, обнимают. Коллектив у меня прекрасный. Девочки мои помощники всегда помогут, к детям всегда ласково», - рассказала Мубарякова.

Почти 12 часов рабочей смены - работа тяжелая, но очень благодарная. Зоя Ивановна призналась, что в другой профессии себя не видит. Поваром был ее отец, она пошла по его стопам.

Во время школьного обеда в столовой шумно. Дети с удовольствием едят и общаются. И у каждого ребенка есть свое любимое блюдо из школьного меню.

«Питание у нас в школе очень вкусное, мне все нравится. Мои любимые блюда: суп-рассольник, борщ, солянка и много других», - рассказала ученица школы Дарья Савченко.

«Мне очень нравится школьное питание, оно очень аппетитно, и всегда подается горячим. Наверное, это одна из изюминок, придает очень хороший вкус. Мое любимое блюдо - это плов, наверное, очень нравится консистенция», - добавила школьница Дарья Аверчева.

В школе организовали контроль качества питания со стороны самих учеников. Анонимное голосование проводят раз в месяц. Это позволяет получить обратную связь. Именно слова благодарности от детей и заряжают поваров.

«Я хочу от всей души поздравить всех причастных с Международным днем повара и, конечно же, наших замечательных заведующего производством Зою Ивановну и Сергея Николаевича. В школе „Гармония“ города Можайска питание - завтрак, обед и полдник - организовано на высочайшем уровне благодаря великолепной работе наших поваров. Готовят очень вкусно, как дома», - рассказала директор школы Янина Кочергина.

В школе существует и родительский контроль качества питания. Записаться туда можно на сайте организации. Результаты всегда радуют.

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