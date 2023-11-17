17 ноября 2023, 20:57

Повар из Звенигорода Олег Коробань возродил в своем ресторане традиции старинной русской кухни

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Повар из Звенигорода Одинцовского городского округа Олег Коробань возродил традиции старинной русской кухни Придонья. В его ресторане можно попробовать баранину, пюре, репу и другие блюда.

«Наше старинное блюдо состоит из репы, баранины, баранины непростой, а томленой в квасе и шалфее. Вот такой непростой набор ингредиентов, а получается идеальное казачье блюд, обыгранное, конечно, в современной интерпретации», - рассказал повар.

Сначала следует запечь репу при 200 градусах, затем поставить на нее баранину.

«Дальше нам нужно заняться нашей бараниной. Сначала вдоль волокон, затем поперек. Это главное правило, для того, чтобы баранина была мягчайшей и прям таяла. Баранина - мясо непростое. Поэтому вдоль волокон вначале», - пояснил Коробань.

Сам Олег Коробань из небольшого хутора в Ростовской области. Всерьез увлекся возрождением рецептов старинной русской кухни в ресторане в Звенигороде. Повар уверен, что те самые блюда, которыми лакомились наши предки, незаслуженно недооценены и забыты.

Всегда считалось, что русская кухня жирная, тяжелая и уж никак не сочетается с правильным питанием. Это заблуждение, считает Коробань.

«Смотрите, какой баланс. У нас сегодня баранина - это жирное мясо. У нас с вами репа. Плюс у нас хруст есть. Добавлена современная нотка в виде чили. То есть мы обыгрываем рецептуры», - заявил кулинар.

В ресторане в Звенигороде есть ферментированные щи из квашенной капусты, похлебка с рыбой, котлета пожарская, тельное. Рецепты старинные, однако оформление и подача современные.

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17 ноября 2023, 20:28
Компания «Техаромснаб» из Мытищ отправит печи-буржуйки в зону СВО
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Компания «Техаромснаб» из Мытищ направит в зону СВО 10 печей-буржуек. Гуманитарную помощь отправится бойцам через неделю.

Печи для военных при сгорании материалов совсем не выпускают дым и обогревают большие помещения. Также в них можно разогревать еду и кипятить воду.

Всего компания отправила 30 таких средств обогрева в зону боевых действий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он поддерживает военнослужащих и членов их семей.

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Мытищи Волонтеры
17 ноября 2023, 20:19
Парк Ветеранов в Мытищах благоустроят летом 2024 года
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Реконструкцию в парке Ветеранов завершат летом 2024 года. На данный момент специалисты сделали две трети основания тропиночных сетей. Весной рабочие приступят к установке игрового комплекса в стилистике авиации.

Неподалеку установят памятник прославленной летчице, Герою Советского Союза и почетному жителю Мытищ Нине Распоповой. Сейчас монумент находится на реконструкции. Все элементы детской площадки изготовят под заказ.

Работы проводят по программе «Комфортная среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Благоустройство Мытищи
17 ноября 2023, 20:13
Мемориальную доску заслуженному врачу России Эмилии Коваленко открыли в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Мемориальную доску заслуженном враче Российской Федерации Эмилии Коваленко открыли в Мытищах. Память увековечили на здании Центра гигиены и эпидемиологии Московской области.

Коваленко руководила санитарно-эпидемиологической службой Подмосковья с 1989 по 2005 год. За многолетний плодотворный труд ее наградили орденами Почета и «Знаком Почета», знаками «Отличник здравоохранения» и «Почетный работник Госсанэпидслужбы», памятной медалью, выпущенной к «90-летию Госсанэпидслужбы России» и другими.

В 1992 году Коваленко получила звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

В церемонии открыли доски поучаствовали заместитель главного государственного санитарного врача РФ, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека Ирина Брагина, руководитель управления Роспотребнадзора по Московской области Ольга Микаилова, жители округа, родственники и коллеги женщины.

Памятную доску открыли в преддверии 150-летия санитарно-эпидемиологической службы региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Врачи Памятники
17 ноября 2023, 20:05
Двух таксистов-нелегалов выявили в Одинцове
пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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В Одинцове зарегистрировали два факта перевозки пассажиров в такси без разрешений. Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд против нелегальных таксистов.

Во время проверки правоохранители обращали внимание на перевозку пассажиров и багажа в легковом такси.

«Участники рейда осмотрели более 25 транспортных средств», - сообщил заведующий межмуниципальным отделом № 4 управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Московской области Александр Иванов.

В отношении водителей составили административные протоколы. Нарушителям грозит штраф на сумму более 12 тысяч рублей. Их машины отправили на штрафстоянку.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово

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