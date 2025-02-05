Патриотическое мероприятие в рамках проекта «Историческая память» провели в школе № 30. Присутствующим рассказали о подробностях освобождения Московской области о немецко-фашистских захватчиков в 1942 году.

Открытый урок истории провели для учащихся, их родителей и педагогов образовательного учреждения. Слушатели узнали о героях, которые принимали участие в боях за Москву.

«Историческая память является фундаментом гражданского сознания и патриотизма. Понимание и уважение к прошлому помогают нам ценить и сохранять наследие, оставленное нашими предками. Мы обязаны строить будущее, опираясь именно на их опыт и достижения», - отметил депутат Мособлдумы Михаил Раев.

Мероприятие провели в рамках патриотической программы, главная цель которой сохранить историческую память нашей страны.

«Очень важно проводить подобные мероприятия для того, чтобы подробно рассказать молодому поколению о событиях прошлого. Это способствует формированию патриотизма, а также уважения к подвигам героев, которые сражались за нашу свободу», - рассказала муниципальный депутат Татьяна Кавторева.