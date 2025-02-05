Поваленные деревья уберут вдоль дороги Устиновка — Аксеново — Электроугли
Участок леса у дороги между Раменским и Богородским округами передали под санитарную обработку. Специалисты проведут санитарные работы — уберут больные и непригодные деревья.
«Такие мероприятия необходимы для улучшения санитарного состояния леса и уменьшения вероятности возникновения лесных пожаров», - отметила старший участковый лесничий Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес» Елена Костюк.
Сотрудники лесничеств из Электростали и Богородского округа обследовали территорию рядом с дорогой Устиновка - Аксеново - Электроугли. После проверки участок площадью 8,4 гектара возле Электроуглей выделили для очистки.