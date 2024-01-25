Потерявшего силы и замерзшего по дороге домой пенсионера спасли в Шатуре

Ночью в Систему-112 позвонил мужчина, который возвращался из Москвы домой в деревню Югино. Пенсионер доехал до поселка санатория «Озеро Белое» и дальше пошел пешком, так как транспорт в это время суток уже не ходил. После двух километров пути мужчина потерял силы и не смог дальше идти. Он остановился в поле и начал замерзать.

«Прибыв в поселок, работники приступили к поиску пенсионера, двигаясь по его маршруту. Спустя какое-то время специалисты обнаружили пожилого человека сидящим на снегу. Спасатели взяли его под руки и довели до автоцистерны, оказали психологическую помощь. Затем огнеборцы убедились, что медицинская помощь 73-летнему мужчине не требуется, и доставили его домой», - рассказал начальник подразделения Евгений Анышев.

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