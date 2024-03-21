Потерявшего голос мужчину успешно прооперировали в Жуковском

«В плановом порядке пациента госпитализировали в ЛОР-отделение. Под местной анестезией при помощи микрохирургического оборудования мы удалили полип размером пять миллиметров. Операция прошла успешно и заняла 45 минут», - рассказал заведующий ЛОР-отделением Жуковской больницы Вячеслав Демидкин.

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