Потенциал развития малого и среднего бизнеса обсудили в Подмосковье

Читайте нас в:

Тема поддержки малого и среднего предпринимательства стала основной на встрече, в которой приняли участие представители Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Корочкин напомнил, что «Опора России» больше двух десятилетий защищает права предпринимателей и является площадкой, где им помогают расти, развиваться и общаться с представителями органов власти.

Также на конференции в рамках тематических сессий обсудили особенности получения государственных мер поддержки, грантов и субсидий и указали на важность развития системы господдержки НКО.

Глава управления поддержки и развития предпринимательства Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Людмила Лисятникова напомнила, что регион лидирует по числу соцпредпринимателей в стране, а в этом году и вовсе обновил рекорд.

На сегодняшний день, уточнила она, в Подмосковье действуют 974 субъекта малого и среднего бизнеса, которые работают в статусе социальных.

«Каждый из них может получить господдержку, субсидию или участвовать в ежегодном грантовом конкурсе и получить до 500 тысяч рублей», - напомнила Лисятникова.

В 2023 году социальные предприниматели подали 386 заявок на получение гранта на общую сумму в 188 миллионов рублей. Принимать их будут до 3 октября.

В рамках программы участники обсудили и развитие женского предпринимательства Московской области. Бизнес-леди рассказали о своем опыте по созданию и продвижению личного бренда, развитию дела и затронули другие темы.

Ряд юридических аспектов для защиты интересов потребителей выработали эксперты по автотехобслуживанию. Они также обозначили проблемы дефицита рабочих кадров в автомобилестроении.

Для их решения в рамках региона предложили масштабировать проект подготовки профессиональных кадров и профориентации детей. Делать это будут на базе производственного обучения в автотехцентре «Волин» в Одинцовском округе.

Узнать подробнее о грантовой поддержке и подать заявку на ее получение можно на Инвестиционном портале Московской области. Оставить онлайн-заявку на получение статуса социального предприятия можно - на РПГУ. Его необходимо подтверждать ежегодно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».