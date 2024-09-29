Посвященный роману «Они сражались за Родину» урок провели для школьников Химок

Мероприятие, приуроченное к 55-летию выхода в свет романа Михаила Шолохова «Они сражались за Родину» состоялось в галерее имени Горшина в Химках. Открытый урок объединил школьников и пенсионеров из клуба «Активное долголетие». Лекцию также посетила муниципальный депутат Инна Монастырская.

«Роман напоминает нам о цене победы, о героизме наших предков, о том, как важно помнить свою историю и передавать ее следующим поколениям», - отметила она.

Мероприятие провели в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Важно воспитывать дух патриотизма в подрастающем поколении, чтобы наши дети и внуки знали и чтили подвиг своих предков, были готовы защищать свою страну, как это делали герои романа „Они сражались за Родину“», - подчеркнула муниципальный депутат Ирина Спирина.

Она также добавила, что благодаря проекту «Химки. Успех в единстве поколений» в округе проводят патриотические мероприятия: мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные события, встречи с участниками специальной военной операции и многое другое.

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