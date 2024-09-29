29 сентября 2024, 15:37

Посвященный роману «Они сражались за Родину» урок провели для школьников Химок

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Открытый урок к 55-летию публикации романа Михаила Шолохова «Они сражались за Родину» прошел в городском округе Химки. Лекцию о произведении и его авторе пришли послушать школьники, участники клуба «Активное долголетие» и депутаты муниципалитета.

Мероприятие, приуроченное к 55-летию выхода в свет романа Михаила Шолохова «Они сражались за Родину» состоялось в галерее имени Горшина в Химках. Открытый урок объединил школьников и пенсионеров из клуба «Активное долголетие». Лекцию также посетила муниципальный депутат Инна Монастырская.

«Роман напоминает нам о цене победы, о героизме наших предков, о том, как важно помнить свою историю и передавать ее следующим поколениям», - отметила она.

Мероприятие провели в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Важно воспитывать дух патриотизма в подрастающем поколении, чтобы наши дети и внуки знали и чтили подвиг своих предков, были готовы защищать свою страну, как это делали герои романа „Они сражались за Родину“», - подчеркнула муниципальный депутат Ирина Спирина.

Она также добавила, что благодаря проекту «Химки. Успех в единстве поколений» в округе проводят патриотические мероприятия: мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные события, встречи с участниками специальной военной операции и многое другое.

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Химки Патриотизм
29 сентября 2024, 13:21
Сотрудники библиотеки в Икше представили посетителям старинные экспонаты
Икшанская библиотека
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Сотрудники Икшанской библиотеки провели экскурсию «Дмитровский край», на которой рассказали об истории поселка и его окрестностей. В фонде хранятся старинные иконы, книги и печатные машинки.

Икшанская поселковая библиотека - это информационный и культурный центр поселка. Фонд насчитывает более 20 тысяч печатных изданий: энциклопедические и справочные книги, литература для вузов, средне-специальных учреждений и школ, а также православные книги, отдел искусств и живописи.

В библиотеке обустроены современный компьютерный зал, где созданы все условия для обучения, досуга и творчества.

Помимо этого, функционирует краеведческий музей истории Икши, где собраны уникальные экспонаты: глиняные горшки, крынки, чугунки, толкушки, коромысло, веретено, люлька, счеты, печатная машинка и старинные иконы.

«Музей - это хранитель памяти, а историческая память важна и необходима. Когда смотришь на эти экспонаты, как будто колесо истории повернулось, и мы попадаем в совсем другие времена», - поделилась своими мыслями сотрудник библиотеки с участниками экскурсии.

Недавно сотрудники музея провели экскурсию.

«Я уже не первый раз посещаю наш библиотечный музей, но каждый раз, приходя сюда, открываю для себя что-то новое. Этот музей охватывает все периоды истории нашего поселка - от самых древних времен до наших дней. От многообразия представленных здесь инструментов быта и обихода захватывает дух!» -поделилась впечатлениями жительница Икши.

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Экскурсии Дмитров
29 сентября 2024, 13:20
Овощные наборы передали 200 одиноким пенсионерам в Дмитрове
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Одиноким пенсионерам в Дмитрове передали по 45 килограммов овощных наборов на зиму. Благотворительную акцию проводят по инициативе главы городского округа Ильи Поночевного.

Благотворительную акцию проводят совместно с аграриями. «Борщевые» наборы получили 200 пенсионеров, которые состоят на учете в Окружном управлении социального развития № 23 Министерства социального развития Московской области и находятся на обслуживании в Дмитровском комплексном центре социального обслуживания населения.

Более девяти тонн предоставили ООО «Дмитровские овощи» и ООО «МосАгроФуд-Д». В составе 45-килограммового набора - 25 килограммов картофеля, 10 килограммов капусты и по пять килограммов свеклы и моркови.

«Заботиться о тех, кто в этом по-настоящему нуждается, - наша первоочередная задача. Я рад, что дмитровские аграрии не только самые передовые в Подмосковье, но и самые неравнодушные - предприятия „Дмитровские овощи“ и „МосАгроФуд-Д“ откликнулись и поделились урожаем», - прокомментировал глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

Студенты-волонтеры из Дмитровского техникума доставили овощи, а молодежное движение «FastCarsDmitrov», мотоклуб «Ночные волки», члены организации «Боевое братство» и служба благоустройства предоставили транспот.

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Пенсионеры Дмитров
29 сентября 2024, 13:20
Детский сад «Золотая рыбка» в Дмитрове стал лауреатом областного конкурса
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«Золотая рыбка» лицея № 4 в Дмитрове стало лауреатом областного конкурса «Лучший детский сад». Учреждение входит в десятку лучших в Московской области.

Дошкольное отделение Областной конкурс в Подмосковье реализуется в рамках проекта «Предшкола: стандарт детского сада». «Золотая рыбка» вошла в число лауреатов.

Второй год подряд это дошкольное учреждение становится региональной площадкой областного проекта Министерства образования. Коллектив обучил и передал знания более 200 педагогам в Дмитровском округе и Московской области.

Детский сад «Золотая рыбка» входит в десятку лучших дошкольных учреждений Подмосковья. Здесь создана современная развивающая предметно-пространственная среда, работают грамотные педагоги и выстроена работа среди преподавателей дошкольного и начального звена - открытые уроки, занятия, шефство школьников и «Тематические недели». Такой подход позволяет воспитанникам комфортно выпуститься из детского сада и перейти в начальную школу.

«Поздравляю коллектив детского сада с заслуженной победой! Ваш высокий профессионализм и преданность профессии не остаются незамеченными! Желаем новых успехов и побед!» - поздравил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

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Детские сады Дмитров конкурсы
29 сентября 2024, 13:19
Первые паспорта вручили еще 19 подросткам в Дмитрове
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Торжественная церемония вручения паспортов прошла в Центральном Дворце культуры «Созвездие» в Дмитрове. Первый и самый важный документ гражданина России получили 19 подростков.

Церемонию награждения провели муниципальный депутат Роман Сунгуров и член Общественной палаты Дмитровского округа, заслуженный работник культуры Подмосковья и директор Центрального дома культуры «Созвездие» Наталья Мутовкина. Они поздравили ребят со вступлением во взрослую жизнь и пожелали с честью нести звание гражданина России.

«Поздравляем и желаем ребятам быть настоящими патриотами нашей страны, ставить перед собой высокие цели и достигать их!» - сказал Роман Сунгуров.

Отметим, чтобы первый паспорт подростку вручили в торжественной обстановке, необходимо подать заявление в МФЦ. Сделать это можно в течение месяца после дня рождения.

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Паспорта Дмитров

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