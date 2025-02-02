Посвященный освобождению Ленинграда спектакль показали в Щелкове

Зрителями спектакля были в основном школьники и студенты.

По словам режиссера спектакля «Ленинградская новелла» Ирины Полищук, самой главной задачей постановки было рассказать подрастающему поколению, какой ценой ценой удалось отстоять город Ленинград, через что прошли люди, какие испытания, о чем они мечтали, о чем они разговаривали между собой, чем они жили и за что боролись.

Жителям Щелкова показали кинохронику того времени, сопровождала спектакль живая музыка. Выступление артистов и музыкантов не оставило зрителей равнодушными.

«Мы как будто своими глазами увидели то, что происходило в блокадном Ленинграде, какую музыку слышали и самое главное, что чувствовали сами ленинградцы. Как будто это были не музыканты и актеры на сцене, а самые настоящие блокадники», - поделился житель Щелкова Кирилл.

Актеры в сопровождении музыкантов духового оркестра рассказали собравшимся реальные истории, которые собирали из воспоминаний ветеранов и личных писем. Артисты смогли передать глубину чувств, атмосферу и эмоции того времени.

«Было достаточно тяжело, потому что мы не жили в то время и все-таки мы не можем прочувствовать на себе все полностью, и надо было вжиться. Очень тяжело», - рассказала артистка театральной студии при театрально-концертном центре «Щелковский театр» Ксения Козяева.