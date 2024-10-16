Посвященный осени праздник провели в детском саду № 3 в Лосино-Петровском

Традиционное мероприятие прошло в детском саду № 3 для детей корпуса № 6. Им напомнили о том, как меняется природа осенью, а также рассказали о фруктах и овощах, которые собирают в это время года.

Также дети подготовили концерт. Они исполнили стихотворения, тематические песни и танцы и другие творческие номера.

Для них провели игры и конкурсы, связанные с осенними дарами. Руководство учреждения отметило, что проведение таких праздников помогает развивать у детей любовь к природе, формировать творческие способности и создавать атмосферу радости и дружбы.

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