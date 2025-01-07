Посвященные празднованию Рождества Христова мероприятия пройдут в Химках 7 января
Во всех храмах городского округа Химки в ночь с 6 на 7 января прошли Рождественские службы. Так, сотни жителей посетили одну из наиболее массовых литургий в Храме Богоявления Господня. А 7 января
Так, в парках имени Толстого, Величко и «Дубки» в 13:00 пройдет программа «Рождественские узоры». Гости мероприятия увидят театрализованную постановку, посетят интерактивные площадки и ярмарку. Для юных посетителей подготовили анимационную программу.
В 18:00 состоится праздничное шествие «За Вифлеемской звездой». От Богоявленского храма по центральным улицам Химок пройдут народные коллективы, священнослужители и прихожане. А после мероприятия участников шествия ждут во дворе собора на праздничное чаепитие. Все желающие смогут принять участие в играх и посмотреть выступление творческих коллективов.
для горожан подготовили развлекательные тематические мероприятия.