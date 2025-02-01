Посвященное 165-летию со дня рождения Чехова занятие провели в Лосино-Петровском

Ребятам рассказали о биографии выдающегося писателя Антона Чехова. Также для юных читателей городского округа Лосино-Петровский провели виртуальную экскурсию по местам жизни известного драматурга: Таганрог, Мелихово, Ялта.

Дети с интересом приняли участие в познавательной викторине по рассказам «Каштанка» и «Ванька», а также поиграли в лото «Чехова знаем».

«Большое спасибо организаторам этого развивающего мероприятия. Очень здорово, что можно прийти в библиотеку, душевно пообщаться, а еще узнать много нового и полезного для себя», - поделилась впечатлениями мама юного участника встречи.