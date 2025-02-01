01 февраля 2025, 22:23

Посвященное 165-летию со дня рождения Чехова занятие провели в Лосино-Петровском

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Специалист пункта выдачи книг поселка Свердловский городского округа Лосино-Петровский провел для юных жителей округа занятие «Чехов о детях и для детей». Мероприятие прошло в Центре развития и творчества «Мозаика».

Ребятам рассказали о биографии выдающегося писателя Антона Чехова. Также для юных читателей городского округа Лосино-Петровский провели виртуальную экскурсию по местам жизни известного драматурга: Таганрог, Мелихово, Ялта.

Дети с интересом приняли участие в познавательной викторине по рассказам «Каштанка» и «Ванька», а также поиграли в лото «Чехова знаем».

«Большое спасибо организаторам этого развивающего мероприятия. Очень здорово, что можно прийти в библиотеку, душевно пообщаться, а еще узнать много нового и полезного для себя», - поделилась впечатлениями мама юного участника встречи.

Книги Дети Лосино-Петровский Литература
01 февраля 2025, 22:06
Волонтеры организовали в Лосино-Петровском акцию «Покормите птиц зимой»
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«Волонтеры Подмосковья» городского округа Лосино-Петровский вместе с «Волонтерами Победы» организовали в муниципалитете акцию «Покормите птиц зимой». Ребята смастерили кормушки и повесили их в разных районах города.

Волонтеры разместили кормушки в парках и скверах Лосино-Петровского, чтобы птицы смогли полноценно питаться в зимний период.

Как рассказала одна из добровольцев, она старается принимать участие в акции каждый год.

«В холодное время года трудно птичкам найти себе пропитание. А люди могут помочь. Каждый раз, когда иду в школу, насыпаю немного зерна и хлеба для птиц. Это помогает им выжить в мороз», - добавила участница акции.

Любой житель городского округа Лосино-Петровский может внести свой вклад в создание гармоничной городской среды, заботиться о природе, экологии и о пернатых друзьях.

Волонтеры Животные Лосино-Петровский
01 февраля 2025, 22:01
Подмосковное министерство назвало достижения в лифтовой отрасли
Медиасток.рф
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День работника лифтового хозяйства отмечают в России 1 февраля. В честь этого события Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области поделилось достижениями и интересными фактами в отрасли.

«Сегодня эта отрасль заслуживает особого внимания. На территории региона более 53 тысяч МКД, 25% из которых оборудована лифтами. В первую очередь обязанность по контролю за их исправной работой возложена на управляющие организации», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Среди основных достижений в отрасли за 2024 год - создание интерактивного лифта в Серпухове. Им можно управлять со смартфона. По данным ведомства, на данный момент в Подмосковье свыше 65 тысяч лифтов в многоквартирных домах, ежедневно для их обслуживания трудятся 20 тысяч человек. В министерстве уточнили, что заработная плата монтажника лифта в Московской области может достигать 200 тысяч рублей.

Еще один интересный факт - лифт проезжает около трех тысяч километров в месяц, а каждые три дня кабины всего мира перевозят примерно столько же людей, сколько их живет на планете.

Волонтеры Животные Лосино-Петровский
01 февраля 2025, 21:52
Замглавы Лосино-Петровского Михаил Пешков провел обход в деревне Митянино
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В деревню Митянино городского округа Лосино-Петровский приехал заместитель главы Михаил Пешков, чтобы осмотреть территории и побеседовать с местными жителями. На встрече обсудили вопросы благоустройства и организации движения общественного транспорта.

Жители деревни Митянино обратились к замглавы муниципалитета Михаилу Пешкову с просьбой восстановить освещение на территории бывшего потребительского жилищно-строительного кооператива «Витязево поле». Расположенные там линии не передали на баланс администрации округа. Жителям населенного пункта рассказали о вариантах решения проблемы.

Помимо этого, собравшихся волновал вопрос транспортного сообщения между деревней Митянино и другими населенными пунктами. Сейчас такой возможности нет, а потребность у жителей есть: население деревни растет за счет того, что все больше многодетных семей получают там земельные участки. Этот вопрос требует детальной проработки и времени, представители администрации взяли его на контроль.

Благоустройство Дороги Лосино-Петровский
01 февраля 2025, 21:00
Хоккейный матч прошел в Дубне в рамках проекта «Выходи во двор»
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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В Дубне прошел матч «Легенд хоккея» с жителями округа. ​Игра стала второй в 2025 году и третьей в рамках четвертого сезона проекта «Выходи во двор». Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Спортивное мероприятие состоялось на территории парка-набережной имени Менделеева и собрало свыше двух тысяч зрителей. Матч завершился с перевесом в одно очко в пользу профессиональных хоккеистов - 8:7.

​«Мы уже четвертый год выходим на лед, чтобы сыграть с жителями различных городов Подмосковья. Мы получаем огромное удовольствие, очень приятно видеть радость на лицах зрителей. Конечно, при таких обстоятельствах хочется проявить себя, показать хороший хоккей, чтобы все остались довольны», - прокомментировал лидер команды «Легенды хоккея» Валерий Каменский.

Звездную команду представляли обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, олимпийский чемпион Александр Могильный, чемпион мира Евгений Давыдов, олимпийский чемпион Виталий Прохоров, звезды КХЛ Сергей Коньков и Руслан Берников, а также обладатель Кубка Стэнли Владимир Малахов.

На этот раз к команде звезд присоединились артисты театра и кино, звезды сериала «Молодежка» Иван Мулин, Тимур Ефременков и Артур Каспранов. По традиции перед матчем юные жители округа смогли пообщаться со спортсменами и получить от них памятные подарки.

Напомним, проект реализуют по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в соответствии с целями госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».​​

Спортсмены Хоккей Дубна

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