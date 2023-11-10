Посвященная археологии выставка началась в Одинцове

Музей-заповедник А. С. Пушкина

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Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, выставку подготовили совместно с Воронежским областным краеведческим музеем. В экспозиции представлены кресты-энколпеоны, фрагменты печных изразцов из дворца Бориса Годунова, а также нюрбергский жетон и польская монета XVII века.

Из Воронежа привезли фрагменты голландских курительных трубок, нательные кресты, стеклянные сосуды и многое другое.

Для гостей подготовят специальную программу, в ходе которой они увидят профессиональные инструменты археологов и смогут выявить, изучить и описать найденные материалы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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