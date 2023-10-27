Посвящение в студенты прошло в филиале РАНХиГС в Красногорске
Театральный капустник подготовили к посвящению первокурсников в студенты в Московском областном филиале РАНХиГС в Красногорске. Каждый год тематика капустника меняется. В этот раз номера были посвящены эмоциям.
Первокурсники Московского областного филиала РАНХиГС прошли творческое посвящение в студенты. Наставниками новичков стали студенты второго курса, которые представили танцевальную постановку.
«За полтора месяца ребята проделали большую работу по подготовке номеров. Им на откуп давали любые креативные идеи. В этом году тематикой выступления были эмоции. До этого у нас были музыкальные жанры, до COVID-19 у нас была тема 10-летие [филиала]. В этом году решили не повторяться и сделать что-то новенькое», - рассказала заместитель директора Московского областного филиала РАНХиГС Эльвира Дементьева.
Первокурсникам дали полную творческую свободу: они могли выступать в качестве актеров, режиссеров или просто поддержать свою группу в зрительном зале. Театральный капустник - это не только возможность для студентов проявить себя на сцене, но и проверить свои организаторские навыки.
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