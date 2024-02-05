Посвящение в кадеты прошло в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске

Торжественную клятву на верность родине произнесли 36 кадетов. Право зачитать ее текст предоставили воспитаннику лицея Ивану Грицко. Дата посвящения в кадеты была приурочена к 81-й годовщине победы в Сталинградской битве и 80-летию снятия блокады Ленинграда.

Для посвящения в кадеты учащиеся проделали серьезную работу: проявили дисциплину и отличие в учебе, а также выполнили нормативы «Готов к труду и обороне». С новым этапом жизни ребят поздравили депутат местного совета Олеся Тыщенко, эксперт регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Московской области Валентин Елисеенко и директор Радумльского лицея-интерната Владимир Красин.

Кадетам вручили медали Радумльского кадетского корпуса и специальные звания. На церемонии впервые прозвучал новый гимн лицея-интерната. Его исполнил заслуженный артист России Дмитрий Дунаев. С концертной программой на мероприятии выступили солисты и творческие коллективы Института современного искусства, а также сами ребята.

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