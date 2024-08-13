Пострадавший от взрыва газа дом на Октябрьской улице в Балашихе восстановят к концу года

Ярмарки со школьными принадлежностями откроют в 15 округах Подмосковья. Приобрести все необходимое для занятий можно будет в 29 местах.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, на 29 ярмарках организуют более 1350 торговых мест, где можно будет приобрести тетради, портфели, форму, товары для творчества и другие необходимые для школы вещи.

Первая ярмарка уже заработала в рабочем поселке Монино в Щелкове, ее организовали на Линейной улице. Купить все нужное можно будет до 18 августа. Ярмарки также откроются 16 августа на Советской улице в Воскресенске и на Волковской в Люберцах, а 19 августа - в Ногинске, Истре и Наро-Фоминске.

Узнать адреса и график работы всех точек можно по ссылке.

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