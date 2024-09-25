Пострадавший от атаки БПЛА дом в Раменском начали восстанавливать

В высотке в Спортивном проезде наибольшие повреждения получили квартиры, находящиеся с 11-го по 13-й этажи. Здесь уже начались восстановительные работы.

Сейчас компания «Строймонтаж СП» (подрядная организация Фонда капитального ремонта Московской области) развернула строительный городок на месте происшествия. Рабочие начали демонтировать разрушенные конструкции стен дома и балконов. Сделали перекрытие временной плиты в квартирах № 68 и № 69.

«Восстановление поврежденного дома в Раменском - наша приоритетная задача. Все ремонтные работы проводятся в оперативном режиме с соблюдением мер безопасности и в тесном контакте с жителями», - подчеркнул министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Управляющая компания «УК Веста Комфорт» взяла на себя ответственность за организацию доступа в квартиры. Жители могут взаимодействовать со специалистами через специальный домовой чат, созданный в Telegram.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что все расходы на восстановление домов и компенсации жителям регион берет на себя вместе с областным Фондом капитального ремонта.

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