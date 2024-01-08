Пострадавших от аварии жителей Климовска освободят от оплаты за отопление в январе

Он рассказал, что провел несколько встреч с активистами из Климовска. Губернатор отметил, что регулярно будет обсуждать проблемы с отоплением в таком формате.

По словам Воробьева, пострадавшим жителям города сделают перерасчет за ЖКХ.

«У жителей, которые пострадали из-за аварии в Климовске, в платежке за январь оплаты за отопление не будет. Также компенсируем затраты за электроэнергию - оплата будет считаться по декабрьскому платежу», - указал губернатор.

Он также заявил, что для перерасчета жителям не нужно будет подавать заявление, так как все это сделают в автоматическом режиме.

Ранее губернатор объяснил, что специалисты работают в круглосуточном режиме для запуска отопления в домах и на социальных объектах Климовска. Теплоснабжение в детских садах и школах восстановят в ближайшее время.