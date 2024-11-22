Пострадавшие от беспилотников лоджии дома в Раменском остеклят в декабре

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Самые сложные черновые работы внутри жилых помещений почти завершили. Подходит к концу и подготовка к отделке квартиры на 12 этаже. Остеклять лоджии начнут с середины декабря.

Как рассказал представитель подрядчика, работы внутри жилых помещений могут выполнить с опережением графика. Так, остекление лоджий планируют закончить до 25 декабря.

«Новый 2025 год люди должны встречать в своих квартирах. Движемся к выполнению этой задачи», - написал руководитель Раменского городского округа Эдуард Малышев в социальных сетях.

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