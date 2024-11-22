22 ноября 2024, 23:24

Пострадавшие от беспилотников лоджии дома в Раменском остеклят в декабре

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Дом № 6 на Спортивном проезде в Раменском городском округе 10 сентября пострадал в результате нападения беспилотного летательного аппарата. Глава муниципалитета Эдуард Малышев проверил, как проходят восстановительные работы.

Самые сложные черновые работы внутри жилых помещений почти завершили. Подходит к концу и подготовка к отделке квартиры на 12 этаже. Остеклять лоджии начнут с середины декабря.

Как рассказал представитель подрядчика, работы внутри жилых помещений могут выполнить с опережением графика. Так, остекление лоджий планируют закончить до 25 декабря.

«Новый 2025 год люди должны встречать в своих квартирах. Движемся к выполнению этой задачи», - написал руководитель Раменского городского округа Эдуард Малышев в социальных сетях.

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Раменское Ремонтные работы
22 ноября 2024, 21:14
Российско-китайский музыкальный концерт прошел в Черноголовке
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В Черноголовке завершился Открытый музыкальный фестиваль Московской области «Культура и интеллект». Финалом мероприятия стал концерт российских и китайских исполнителей.

Организовала фестиваль Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития». Впервые на сцене выступили музыканты из России и Китая. Студенты и выпускники Московской государственной консерватории и Академии имени Гнесиных исполнили специально подготовленную для этого вечера программу.

Необычный арт-перформанс художницы Анны Калугиной стал изюминкой вечера. Во время исполнения сюиты «Карнавал животных» Камиля Сэн-Санса она сделала набросок, выражая эмоции и впечатления от музыки.

Концерт посетила делегация посольства Китая, которую возглавил советник-посланник по культуре господин Фэн Литао.

«Я хочу сказать вам большое спасибо за такой прекрасный концерт. Я действительно получил большое удовольствие и энергию. Мне особенно понравилось то, что в концерте участвовало множество китайских студентов», - поделился он.

Гости из Китая вместе с представителями культурного и научного сообщества Черноголовки обсудили возможности организации новых совместных мероприятий.

Отметим, что фестиваль «Культура и интеллект» проходит в Черноголовке с 2015 года. Он стал масштабным событием, привлекающим жителей и гостей наукограда. Подробную информацию о культурной жизни Черноголовки можно узнать на сайте города в разделе «Афиша».

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Концерты Музыка Черноголовка
22 ноября 2024, 20:49
Бюст герою Отечественной войны Ивану Дорохову открыли в Рузском округе
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Памятник герою Ивану Дорохову установили рядом с монументом павшим в годы Великой Отечественной войны жителям поселка Дорохово. Церемонию открытия бюста посетили представители администрации Рузского городского округа, депутаты и жители населенного пункта.

В честь героя Бородинского сражения и всей Отечественной войны 1812 года, генерала-лейтенанта русской императорской армии Ивана Дорохова установили бюст в поселке Дорохово Рузского городского округа.

«Данный населенный пункт носит имя Дорохова, поэтому и было приятно решение возвести именно на этом месте бюст в память о герое», - рассказала заместитель главы Рузского городского округа Тамара Пирогова.

Памятник поставили вблизи монумента павшим в годы Великой Отечественной войны жителям населенного пункта и стелы воинской доблести.

«Это нужно нам, нынешним жителям поселка, нашей молодежи! Мы думаем, что это поможет учителям воспитывать в молодежи патриотизм», - поделилась заместитель директора Дороховской школы Инна Игнатьева.

В торжественной церемонии открытия памятника и возложения венков приняли участие заместитель главы Рузского городского округа Тамара Пирогова, депутат Совета депутатов Рузского округа Андрей Рыбальченко, общественники, школьники и жители поселка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Памятники Руза
22 ноября 2024, 20:32
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 22 ноября
Медиасток.рф
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Загруженность дорого Подмосковья оценили в пять баллов вечером 22 ноября. Основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском и Варшавском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Калужском, Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве предупреждают о возможных осадках и гололедице. На этом фоне всех участников дорожного движения призывают быть внимательными и строго соблюдать ПДД.

Пробки Машины
22 ноября 2024, 20:24
Бронзовый колокол из Владимира украсит памятник ветеранам в Можайске
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Мастера из Владимира изготовили уникальный бронзовый колокол весом 240 килограммов. Он украсит собой памятник «Ветеранам локальных войн и военных конфликтов» в Можайском городском округе.

Сейчас колокол готовят к переезду в Можайский городской округ. Там готовят основание для его установки. Монумент «Ветеранам локальных войн и военных конфликтов» станет достопримечательностью всей Московской области.

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Колокол для Можайска создали на семейном предприятии «Вольгинский Колоколец» во Владимирской области. Глубокая нота «до», которую он издает, мгновенно погружает слушателя в торжественное настроение.

«Колокол изначально наряжается воском, то есть все полосочки, все ушки, все узоры - все это изначально делают из воска. Потом модель формуют, заливают формовочной смесью, обжигают, делают стержень, это внутренняя часть колокола. Затем все это скрепляют, топят металл, бронзу», - поделилась мастер-восковщик художественной мастерской Татьяна.

Мастера отливают колокола для православных храмов и монастырей. На семейном предприятии секреты ремесла передают по наследству. Штат «Вольгинского Колокольца» насчитывает всего семь человек, которые изготавливают несколько десятков работ каждый месяц.

«Это уникальное изделие, ручное изделие, это не машинный труд. Каждый человек, который над ним работал, вложил туда частичку своей души, поэтому это неповторимое изделие, неповторимый колокол, который будет звучать, звонить на славу и на радость людям», - добавила Татьяна.

По словам мастеров, каждый колокол обладает своим неповторимым голосом. Как он будет звучать, зависит от множества факторов: от настроя работника до скорости остывания металла после отливки.

Памятники Можайск

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