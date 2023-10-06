Пострадавшего в ДТП мотоциклиста спасли в больнице в Долгопрудном

Читайте нас в:

«Скорость транспортировки в больницу и незамедлительное оказание необходимой оперативной помощи - главные условия сохранения жизни пациентов с подобными травмами: гематома и отек мозга могут начинаться постепенно, но развиться до трагического исхода стремительно», - рассказала нейрохирург стационара Наталья Смолева.

Во время трехчасовой операции мужчине удалили 100-миллиметровую гематому. До восстановительной операции ему требовался реабилитационный период, который длился около трех месяцев.

Врачи сделали 3D-модель для изготовления титановой пластины и установили ее во время плановой госпитализации.

Сейчас, спустя несколько дней после операции пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Скоро молодой человек сможет вернуться к учёбе и обычному образу жизни.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».