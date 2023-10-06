Пострадавшего в ДТП мотоциклиста спасли в больнице в Долгопрудном
В больницу в Долгопрудном поступил 24-летний мужчина. Он попал в ДТП, управляя мотоциклом. У пациента диагностировали стремительное развитие гематомы и отек мозга.
«Скорость транспортировки в больницу и незамедлительное оказание необходимой оперативной помощи - главные условия сохранения жизни пациентов с подобными травмами: гематома и отек мозга могут начинаться постепенно, но развиться до трагического исхода стремительно», - рассказала нейрохирург стационара Наталья Смолева.
Во время трехчасовой операции мужчине удалили 100-миллиметровую гематому. До восстановительной операции ему требовался реабилитационный период, который длился около трех месяцев.
Врачи сделали 3D-модель для изготовления титановой пластины и установили ее во время плановой госпитализации.
Сейчас, спустя несколько дней после операции пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Скоро молодой человек сможет вернуться к учёбе и обычному образу жизни.
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