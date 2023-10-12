Поставщика бензопил внесли в реестр недобросовестных в Подмосковье
Поставщика лесопожарного оборудования «Тулсо» внесли в список недобросовестны в Подмосковье. Компания не исполнила условия контракта на поставку бензомоторных пил, которые должны были использовать для модернизации материально-технической базы «Центрлесхоза».
Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, поставка должна была проводить в пять этапов. Предприятие сделало это единовременно на последнем этапе. Экспертиза также установила, что оборудование не соответствует требованиям и не имеет гарантии, поэтому их не смогли использовать в работе.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».