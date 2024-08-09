Поставщик труб газоснабжения в Котельниках наладит сотрудничество с Китаем

Заместитель главы городского округа Котельники Мария Галузо посетила «Ариэль Пласткомплект». Предприятие реализует проект по социальной газификации и планирует расширить сотрудничество с Китаем.

Заместитель директора «Ариэль Пласткомплект» Алексей Матюшкин рассказал Марии Галузо, что «Ариэль Пласткомплект» - дистрибьютор труб и инструментов для систем газо- и водоснабжения. Продукцию они заказывают из разных стран. В списке заказчиков более 300 компаний, в том числе «Газпром», «Мосгаз» и «Мособлгаз».

В этом году «Ариэль Пласткомплект» исполнилось 15 лет. С самого начала предприятие работает в Котельниках, а по продаже фурнитуры является самым востребованным продавцом на рынке. Несколько лет назад дистрибьютер начал реализацию проекта по социальной газификации.

«Ариэль Пласткомплект» работает на одной площадке с поставщиком труб - «Антикор Полимер». У них налажено собственное производство, которое расположилось в Рязани.

«Ариэль Пласткомплект» планирует расширить сотрудничество с металлургическими предприятиями Урала и Китая, а также создать производство в рамках программы государственной поддержки от Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

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