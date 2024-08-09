09 августа 2024, 14:16

Поставщик труб газоснабжения в Котельниках наладит сотрудничество с Китаем

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Мария Галузо«Ариэль Пласткомплект»

Заместитель главы городского округа Котельники Мария Галузо посетила «Ариэль Пласткомплект». Предприятие реализует проект по социальной газификации и планирует расширить сотрудничество с Китаем.

Заместитель директора «Ариэль Пласткомплект» Алексей Матюшкин рассказал Марии Галузо, что «Ариэль Пласткомплект» - дистрибьютор труб и инструментов для систем газо- и водоснабжения. Продукцию они заказывают из разных стран. В списке заказчиков более 300 компаний, в том числе «Газпром», «Мосгаз» и «Мособлгаз».

В этом году «Ариэль Пласткомплект» исполнилось 15 лет. С самого начала предприятие работает в Котельниках, а по продаже фурнитуры является самым востребованным продавцом на рынке. Несколько лет назад дистрибьютер начал реализацию проекта по социальной газификации.

«Ариэль Пласткомплект» работает на одной площадке с поставщиком труб - «Антикор Полимер». У них налажено собственное производство, которое расположилось в Рязани.

«Ариэль Пласткомплект» планирует расширить сотрудничество с металлургическими предприятиями Урала и Китая, а также создать производство в рамках программы государственной поддержки от Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

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Инвестиции Урал Китай Котельники Социальная газификация Промышленность
09 августа 2024, 14:14
Волонтеры из Реутова поучаствовали в субботнике в заповеднике Архангельское
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Акция «Экосапборд» прошла в прибрежной зоне рядом с музеем-заповедником «Архангельское». Участниками субботника стали более 500 волонтеров, в том числе и из Реутова, а также популярный актер Александр Головин.

Александр Головин вместе с ребятами убирал мусор на береговой линии, а после сфотографировался с волонтерами. Субботник завершили массовым заплывом на сап-бородах.

Отмети, что активисты реутовского отделения «Волонтеров Подмосковья» принимают участие во всех мероприятиях округа. Ребятам представляют округ на тематических форумах и акциях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что волонтеры и медики региона помогут эвакуировать детей из Курской области.

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Волонтеры Реутов Субботник Экология
09 августа 2024, 14:01
Лидеров по сбору и переработке вторсырья объявили в Подмосковье
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Лидеров по сбору и переработке вторсырья определили в Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Как пояснили в ведомстве, комплекс по переработке отходов - это предприятие, работа которого своевременный сбор, сортировка и переработка вторсырья.

Всего в Подмосковье работают 11 подобных комплексов и лидерами с начала года стали КПО Восток, собравшее 164 тонны вторсырья, КПО Дон - 60 тонн, КПО Нева - 51, КПО Храброво - 29, КПО Север - 21.

«За первое полугодие общий входящий поток отходов в регионе составил порядка трех миллионов тонн, из которых более 360 тонн подлежат отбору для последующего вовлечения в хозяйственный оборот» - рассказал первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Николай Скворцов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Переработка Мусор
09 августа 2024, 13:59
Новое оборудование на Загорской ГАЭС установят к концу года
РусГидро
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Пусковое устройство, выработавшее свой ресурс, заменят на Загорской ГАЭС в этом году. Установка нового оборудования повысит безопасность и надежность работы энергосистемы объекта.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, Пусковое тиристорное устройство, которое работало с 2007 года физически изношено настолько, что перестало отвечать современным требованиям, а расчетный срок службы оборудования, установленный заводом-изготовителем, истек.

Сейчас на станции обновляется весь комплекс оборудования. Модернизация ПТУ-2 предусматривает полную замену силовой части, включая реакторное оборудование, системы управления, цепей защит и измерений.

Новейшее пусковое тиристорное устройство, изготовленное специально для Загорской ГАЭС специалистами АО «ВНИИР», введут в эксплуатацию в конце года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Работа Технологии
09 августа 2024, 13:59
Еще 18 народных троп благоустроили в Балашихе
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Благоустройство дорожек по программе «Пешком» завершили в Балашихе. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Как пояснили в ведомстве, всего благоустроили 27 объектов протяженностью 1 315 метров.

Для горожан окрыли 18 пешеходных дорожек, среди которых шоссе Энтузиастов, 76, проспект Ленина, 85, и улица Фадеева, 11.

Чтобы благоустроить народную тропу жителям необходимо обратиться в администрацию местного самоуправления с предложением о включении этой тропы в программу на следующий год. Если администрация одобрит обращение и адрес будет соответствовать критериям, его включат в план мероприятий.

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Благоустройство Балашиха

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