Поставки первых лифтов от Артемия Лебедева начались из Подмосковья в Краснодар

«Если раньше лифт воспринимался как место для кратковременной поездки в условиях замкнутого пространства, то наш продукт полностью меняет это представление. Мы создали эргономичную кабину с абсолютно иным уровнем интеллекта, эстетики и комфорта, с новым уровнем надежности и безопасности», - прокомментировал заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

В каждом из четырех подъездов комплекса есть два лифта: пассажирский с грузоподъемностью 400 килограммов и грузопассажирский до тысячи килограммов. Дизайн лифтов выполнен в едином стиле: стены и панели из полированной зеркальной нержавеющей стали черного цвета, керамогранитный пол с темными разводами.

«Возможности лифтов, управляемых искусственным интеллектом, безграничны. Спрос на такие системы уже сегодня достаточно высок. В ближайшей перспективе классические лифты не смогут конкурировать с ними и неминуемо будут вытеснены с рынка. Digital-трансформация - объективная реальность, и любое промедление в проработке условий для создания лифтов будущего может оказаться для производителей фатальным», - отметил управляющий СЛЗ Леонид Черноног.

Кабины оснащены видеокамерами и дисплеями, а зеркала от пола до потолка могут подключаться к «умным» функциям. Жители дома смогут управлять лифтами через смартфон и использовать адаптивную подсветку, меняющую цвета в зависимости от настроений пользователей.