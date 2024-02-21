21 февраля 2024, 16:38

Постановку граждан на воинский учет проверили в Солнечногорске

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Военные следователи провели рейды по постановке граждан на воинский учет в поселках Майдарово и Есипово под Солнечногорском. Они проверили более 30 мигрантов, получивших российское гражданство, из них 11 человек доставили в отдел полиции для дополнительной проверки.

В рейдах участвуют офицеры военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Солнечногорскому гарнизону совместно с сотрудниками полиции и администрации округа, а также представители военного комиссариата.

Помимо этого, военные следователи проводят разъяснительные беседы. Благодаря этой работе с начала 2024 года свыше 40 иностранных граждан, проживающих на законных основаниях на территории страны, заключили контракты с Министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной службы.

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Мигранты Солнечногорск
21 февраля 2024, 17:17
Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар о работе с таможней
Unsplash
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Бесплатный вебинар о работе с органами таможни проведут для подмосковных предпринимателей 28 февраля. На нем расскажут об оформлении документов и порядке обжалования решений профильных ведомств.

Как рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена Подмосковья Владимира Головнева, вебинар проведут по инициативе уполномоченного и адвокатской палаты. На нем предпринимателям расскажут о подготовке документов и сведений для подтверждения таможенной стоимости в ходе дополнительных проверок, а также об обжаловании решений ведомства.

Спикером выступят партнер КА «Сед Лекс», а также старший уполномоченный по особо важным делам отдела административных расследований подмосковной таможни Сергей Мокшанский.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.

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Таможня Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
21 февраля 2024, 16:58
Детский сад в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске достроят к сентябрю
Министерство строительного комплекса Подмосковья
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Детский сад на 320 мест построят в микрорайоне Рекинцо-2 в Солнечногорске к сентябрю. Его будут возводить с использованием модульных технологий. По региональной госпрограмме за счет бюджетных средств.

По региональной госпрограмме за счет бюджетных средств.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, в учреждении будут заниматься дети от 1,5 до семи лет. В трехэтажном здании обустроят 13 групповых со спальнями, общими комнатами, раздевалками и буфетом. Кроме того, в детском саду будут работать физкультурный и музыкальный залы, пищеблок и медблок, залы для творческих занятий и другие помещения.

«На объекте задействованы 35 рабочих, пять единиц техники. Ведется сборка модульных конструкций на уровне второго этажа, монтаж плиты перекрытия, продолжается устройство инженерных сетей», - рассказали в ведомстве.

На территории сада установят детские и спортивные площадки, а также места для отдыха и прогулок.

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Солнечногорск Строительство Детские сады
21 февраля 2024, 16:47
Новый неонатолог начал работать в Московском областном центре охраны материнства и детства
МОЦОМД
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Новый врач-неонатолог Юлия Корочкина приступила к работе в отделении новорожденных детей Московского областного центра.Трудовой стаж доктора более 25 лет.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, Корочкина закончила педиатрический факультет Российского государственного медицинского университета в 1997 году. Через два года завершила ординатуру по «неонатологии» на базе Детской городской клинической больницы имени Филатова в 1999 году.

По словам главного врача Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяны Мельник, работе по привлечению новых сотрудникам уделяется большое внимание.

«Важно отметить, что сотрудникам оказываются социальные меры поддержки: компенсация аренды жилья, социальная ипотека», - заявила Мельник.

Также она пожелала Юлии Корочкиной профессиональных успехов, видимых результатов и удовлетворения от проделанной работы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Дети Врачи
21 февраля 2024, 16:43
Управляющие компании Подмосковья восстановили 266 вентиляций в квартирах с начала года
ГУСТ МО
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Управляющие компании Подмосковья выполнили 266 задач по восстановлению вентиляций в квартирах с начала года. система обеспечивает воздухообмен и удаление избытков тепла и влаги.

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, о проведении работ отчитали УК «Жилкомплекс» в Королеве, а также «ПИК-Комфорт элитсервис» в Балашихе.

Сообщить о проблемах с вентиляцией жители могут через портал ЕДС.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ремонтные работы

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