Постановку граждан на воинский учет проверили в Солнечногорске

В рейдах участвуют офицеры военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Солнечногорскому гарнизону совместно с сотрудниками полиции и администрации округа, а также представители военного комиссариата.

Помимо этого, военные следователи проводят разъяснительные беседы. Благодаря этой работе с начала 2024 года свыше 40 иностранных граждан, проживающих на законных основаниях на территории страны, заключили контракты с Министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной службы.

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