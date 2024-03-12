Постановку граждан на воинский учет проверили в рабочих поселках Андреевка и Ржавки

Из них 11 человек доставили в полицию для дополнительной проверки, в отношении четверых составили протоколы за нарушения, а 10 передали представителям военкомата для дальнейших действий.

В рамках мероприятия провели разъяснительную работу о регистрации и постановке на воинский учет, целью которой является обеспечение выполнения законодательства и укрепление оборонной способности страны.

Также проводится работа по информированию о положениях указа президента России от 4 января 2024 года № 10, касающегося получения гражданства Российской Федерации иностранными гражданами, заключившими контракт. После прохождения отбора 11 иностранцев направили на службу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поговорил с семьями военнослужащих , выполняющими боевые задачи в зоне специальной военной операции.

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