Пост контроля качества воздуха установят в Лосино-Петровском

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«В октябре была согласована установка еще трех стационарных постов контроля качества воздуха в городах Котельники, Лосино-Петровский и Солнечногорск. На сегодняшний день подмосковная система экомониторинга включает свыше 300 стационарных постов», - рассказали в Министерстве экологии и природопользования Подмосковья.

В министерстве также рассказали, что мобильные лаборатории перевыполнили план выездов: сделали 103 обхода вместо 90.

Создание территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды ведется организацией «Мособлэкомониторинг» с 2020 года. Планируется, что до 2029 года в области установят 28 стационарных постов.

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