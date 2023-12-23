Последствия подтопления стоками в Пушкинском округе устранят до 29 декабря

В ходе проверки в районе жилых домов на улицах Центральной, Проектируемой и Колхозной было обнаружено подтопление участков местности от канализационных стоков. Однако на момент обследования местная канализационно-насосная станция и система наружной канализации функционировали в штатном режиме, и изливов на рельеф местности из колодцев не было выявлено.

Согласно информации от руководства МУП МЩВ «Водоканал городского округа Пушкинский», 10 декабря произошел излив из колодца самотечного коллектора на улице Проектируемой в связи с засором на КНС, что привело к подтоплению определенных участков. Также засоры на КНС с изливами стоков из канализационных колодцев были зафиксированы 12, 14, 17 и 18 декабря 2023 года. Кроме того, 19 декабря работа КНС была остановлена из-за отключения электроэнергии, что также привело к подтоплению некоторых участков.

На основе результатов проверки администрации Пушкинского городского округа было рекомендовано рассмотреть вопрос о приеме сети водоотведения на улице Проектируемой в муниципальную собственность, а также усилить контроль за бесперебойной работой КНС и системами водоотведения на улицах Центральной, Проектируемой и Колхозной.

Кроме того, до 29 декабря специалисты будут контролировать процесс проведения работ по дезинфекции участков местности, которые были загрязнены канализационными стоками.

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