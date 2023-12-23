23 декабря 2023, 20:40

Последствия подтопления стоками в Пушкинском округе устранят до 29 декабря

Фото: ГКУ МО «МОС АВС»
Читайте нас в: Google Новости

Специалисты МОС АВС провели исследование системы водоотведения в микрорайоне Мамонтовка городского округа Пушкинский. Им удалось выявить причины систематических подтоплений участков.

В ходе проверки в районе жилых домов на улицах Центральной, Проектируемой и Колхозной было обнаружено подтопление участков местности от канализационных стоков. Однако на момент обследования местная канализационно-насосная станция и система наружной канализации функционировали в штатном режиме, и изливов на рельеф местности из колодцев не было выявлено.

Согласно информации от руководства МУП МЩВ «Водоканал городского округа Пушкинский», 10 декабря произошел излив из колодца самотечного коллектора на улице Проектируемой в связи с засором на КНС, что привело к подтоплению определенных участков. Также засоры на КНС с изливами стоков из канализационных колодцев были зафиксированы 12, 14, 17 и 18 декабря 2023 года. Кроме того, 19 декабря работа КНС была остановлена из-за отключения электроэнергии, что также привело к подтоплению некоторых участков.

На основе результатов проверки администрации Пушкинского городского округа было рекомендовано рассмотреть вопрос о приеме сети водоотведения на улице Проектируемой в муниципальную собственность, а также усилить контроль за бесперебойной работой КНС и системами водоотведения на улицах Центральной, Проектируемой и Колхозной.

Кроме того, до 29 декабря специалисты будут контролировать процесс проведения работ по дезинфекции участков местности, которые были загрязнены канализационными стоками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Пушкино
23 декабря 2023, 20:14
Уроженец Люберец Сергей Агаджанян попробует установить рекорд России по сценическому экстриму
Личный архив Сергея Агаджаняна
Читайте нас в: Google Новости
Уроженец Люберец Сергей Агаджанян попробует установить рекорд России по сценическому экстриму 5 января на ВДНХ. Он является рекордсменом по буксировке многотонной техники и силовым номерам.

В павильоне № 75 у стенда Ставропольского края 5 января атлет Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», представит город-курорт Кисловодск. Вместе с ним будет выступать Сергей Чуприн - рекордсмен мира по силовым номерам.

Главная цель Агаджаняна - установить рекорд России по сценическому экстриму, выступая на протяжении более 10 часов с краткими перерывами. Он планирует продемонстрировать различные активности и провести мастер-классы. Спортсмен намерен разрушить более 70 предметов, а также провести не менее пяти мастер-классов по скручиванию сковородок.

Кроме того, в течение дня он совершит не менее семи проходок с моделями на плечах, а также надует до разрыва медицинские грелки. Все рекорды Сергея Агаджаняна признаются организацией World Strongman.

«Уверен, что Сергей справится и с этой непростой задачей, как и в предыдущие разы! Кисловодск вместе с ним!» - прокомментировал предстоящую попытку глава города-курорта Кисловодск Евгений Моисеев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Люберцы Рекорды
23 декабря 2023, 19:34
Педиатр НИКИ детства рассказал, как правильно гулять с болеющим ребенком зимой
НИКИ детства
Читайте нас в: Google Новости
Родители часто задаются вопросом, можно ли гулять с ребенком во время болезни. Однозначного ответа на этот вопрос нет, однако, педиатр НИКИ детства Антон Жильцов рассказал, в каких случаях лучше воздержаться от выхода на свежий воздух.

Антон Жильцов указал, что во время острого периода заболевания, когда у ребенка высокая температура, озноб, тошнота, рвота, жидкий стул или слабость, нельзя гулять, поскольку выход на свежий воздух только усугубит состояние. В таких случаях рекомендуется постельный режим, покой, частое проветривание помещения и увлажнение воздуха. Прогулка на морозе также противопоказана при синдроме бронхиальной обструкции, так как она усилит кашель.

В случае сильного насморка и затрудненного носового дыхания, рекомендуется ограничить время прогулок до 30 минут за один раз. Дыхание через рот может привести к повторному заражению вирусами и бактериями, поэтому важно ограничить воздействие холодного воздуха на дыхательные пути.

Когда ребенок находится в периоде выздоровления, гулять с ним не просто можно, но и нужно. Вдыхание свежего воздуха активизирует работу дыхательных путей, улучшает кровоснабжение слизистых оболочек бронхов, стимулирует работу секреторных желез, что способствует разжижению мокроты и ее выведению из легких при кашле.

«Окончательное решение о прогулках следует принимать совместно с педиатром, учитывая особенности состояния ребенка. Короткие прогулки до полного выздоровления могут быть допустимы, если ребенок активен, хорошо себя чувствует и выражает желание гулять», - добавил Антон Жильцов.

Первая прогулка после болезни должна не должна превышать 15-20 минут, при условии, что погода теплая и безветренная. На этом этапе лучше избегать активных игр на улице, заменяя их познавательными прогулками в парке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Врачи
23 декабря 2023, 19:08
«Мособлпожспас» призвал не оставлять детей без присмотра на стихийных горках
ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники Московской областной противопожарно-спасательной службы произвели осмотр мест катания с несанкционированных горок на территории региона. В рамках этих рейдов жителям городских округов рекомендовали обратить внимание на безопасность детей, которые используют стихийные склоны для зимних развлечений.

Заместитель руководителя ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк отметил, что после сильных снегопадов, последовавших за необычно теплой погодой, сотрудники противопожарно-спасательной службы регулярно обнаруживают снежные и ледяные горки в зонах, которые не соответствуют требованиям безопасности.

«Так, дежурная смена 201-й пожарно-спасательной части во время рейда в городском округе Балашиха обнаружила, что любители зимних развлечений катаются на санках и тюбах со склонов реки Пехорка, рискуя в любой момент провалиться под лед», - указал Сергей Прокопюк.

Кроме того, спасатели рекомендуют взрослым не проходить мимо детей, которые катаются на опасных склонах. Специалисты советуют выбирать для зимних забав только специально оборудованные места, чтобы избежать травм.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Дети
23 декабря 2023, 18:49
Программу «Бюджетная ипотека» запустили в Подмосковье
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Новая мера поддержки для специалистов бюджетной сферы стартовала в Московской области. Программа получила название «Бюджетная ипотека» и реализуется Министерством жилищной политики совместно с «ДОМ.РФ».

Участниками программы могут стать медицинские работники, включая врачей, медсестер, фельдшеров, акушеров и лаборантов, а также сотрудники сферы образования - учителя школ и техникумов. Кроме того, новая мера поддержки предназначена для ученых и специалистов.

Согласно условиям программы, любой из вышеуказанных специалистов должен заключить трудовой договор на срок не менее пяти лет. Все участники программы могут рассчитывать на выплату жилищной субсидии, которая составляет 15% от расчетной стоимости жилья. Кроме того, новая мера поддержки предусматривает снижение процентной ставки на два пункта на весь срок выплат.

При этом срок кредита не ограничен, а максимальная сумма выплаты составляет 15 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов. Он подчеркнул, что на территории региона действует множество программ для учителей, а лучшие учебные заведения получают дополнительные выплаты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Ученые Учителя Ипотека

Новости по теме