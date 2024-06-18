18 июня 2024, 11:27

Последняя в учебном году линейка прошла в колледже «Энергия» в Подмосковье

Министерство образования Московской области
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Последняя в этом году линейка прошла в подмосковном колледже «Энергия». После церемонии поднятия флага администрация учреждения рассказала о планах на грядущую семидневку: сдать экзамены и защитить дипломные работы.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, сессия продлится в колледже до 28 июня, а у некоторых групп - до 5 июля. После этого студенты отправятся на каникулы.

«Заведующие подразделений ознакомили студентов с календарным учебным графиком и перечнем экзаменов летней сессии. Была предоставлена полная информация о Государственной итоговой аттестации, о прохождении производственной и преддипломной практики, о правилах выполнения и защиты ВКР», - рассказали в ведомстве.

Педагоги-психологи рассказали ребятам о мероприятиях, направленных на профилактику стресса в период сессии. Они будут направлены на расширение поведенческого репертуара и осознание своего поведения.

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Студенты Образование
18 июня 2024, 11:34
Новую подстанцию скорой помощи построят в Мытищах в 2024 году
Пресс-служба Главгосстройнадзора МО
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Инспекторы подмосковного стройнадзора проверили строительство подстанции скорой помощи в деревне Сухарево под Мытищами. Ее начали возводить в середине марта. Завершить работы планируют в четвертом квартале этого года.

Как рассказали в ведомстве, подстанцию строят по нацпроекту «Здравоохранение» за счет регионального бюджета. Готовность объекта превысила 23%.

«Выполнены работы подготовительного этапа, комплекс земляных работ, готовы фундаменты. В настоящее время строители монтируют несущие конструкции», - отметили в министерстве.

Площадь трехэтажного здания составит около 1,4 тысячи квадратных метров. Внутри обустроят помещения предрейсового осмотра, комнату отдыха, столовую, конференц-зал, кабинеты амбулаторного приема и диспетчера. Центральный вход оснастят пандусом для удобства инвалидов.

На территории также разместят парковку, гаражный бокс, контрольно-пропускной пункт и стоянку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил Владимира Путина на открытие главной детской больницы. Госпиталь достроят в Красногорске летом.

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Больницы Мытищи Строительство
18 июня 2024, 11:28
Нарушители правил обращения с отходами в Одинцове и Истре выплатят штрафы
Минэкологии МО.
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Представители Минэкологии Московской области вынесли семь постановлений об административном наказании за нарушение правил обращения со строительными отходами в Одинцове и Истре.

«Полицейскими в Истре были задержаны пять нелегальных перевозчиков отходов в деревнях Лешково и Чесноково», - прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, в Павловской Слободе выявили еще одного нарушителя и выписали ему штраф в 15 тысяч рублей. Двум водителям, незаконно выгрузившим грунт в Одинцове, предстоит выплатить 50-тысячные штрафы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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Штрафы Одинцово Истра Экология
18 июня 2024, 11:18
Турнир по стритболу среди любителей прошел в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Соревнования по баскетболу 3×3 «Чистая победа» провели среди любителей в Химках. Участие приняли 16 мужских, пять женских и шесть юношеских команд.

Турнир прошел на базе спортивного комплекса «Родина» в 18-й раз.

«Такие любительские турниры не только способствуют повышению популярности здорового образа жизни, но и помогают начинающим баскетболистам укреплять свои профессиональные навыки и повышать мотивацию к дальнейшим тренировкам и соревнованиям», - рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки Баскетбол
18 июня 2024, 11:16
Команда из Химок заняла 4-е место на «Гонке героев»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Региональные соревнования с полосой препятствий «Гонка героев» в этом году объединили 500 человек из 47 округов Московской области. Участники из Химок заняли 4-е место на состязаниях.

«Гонку героев» провели на полигоне Алабино. Химки на состязаниях представляли три команды, одна из которых заняла 4-е место.

«Участие в таких соревнованиях - возможность проверить свою физическую силу и выносливость, выработать чувство командного духа, а также проявить себя. Поздравляю химчан с достойным результатом», - сказала муниципальный депутат Галина Болотова.

Участникам «Гонки героев» предстояло пройти восьмикилометровую полосу препятствий с водными переправами, грязевыми рвами, отвесными стенами, оврагами, рукоходами, спусками и подъемами. На маршруте тщательно следили за безопасностью: на участках дежурили инструкторы, готовые незамедлительно оказать помощь и провести консультацию.

«Гонка героев» объединила любителей и профессионалов. Полосу препятствий преодолели студенты, предприниматели, пожарные, участники специальной военной операции, действующие офицеры и многие другие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки Гонка Героев

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