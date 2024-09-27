Последняя в этом году акция бесплатной проверки здоровья пройдет в Подмосковье в выходные

Профосмотры на свежем воздухе пользовались большим спросом у жителей Подмосковья, отметил министр здравоохранения Алексей Сапанюк. Бесплатно проверить свое здоровье в парках еще можно успеть в субботу и воскресенье. Там же можно будет сделать прививку от гриппа.

При необходимости пациентов направят в поликлинику для более углубленного обследования.

Для участия в акции понадобятся паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале « Здоровье ».

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