Последняя смена творческой площадки в ДК «Созвездие» началась в Дмитрове

Программы отдыха для детей Дмитрова подготовили сотрудники центрального дворца культуры. Ежедневно для ребят проводили зарядку, тематические игры и развлечения, а также творческие мастер-классы и беседы о русском народном художественном промысле.

Также все участники творческой площадки играли в народные игры, ставили сценки, рисовали мелками на асфальте и смотрели образовательные мультфильмы.

«Лето - пора каникул, когда дети отдыхают от школьной нагрузки. Но чтобы они не заскучали, наши учреждения культуры, стараясь разнообразить их досуг, открывают свои творческие площадки, где ребята отлично проводят время. Это спортивные, образовательные и развлекательные мероприятия, на которых мальчишки и девчонки находят новых друзей и узнают много нового», - сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

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