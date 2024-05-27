Последний звонок прозвучал для 2,4 тысячи выпускников в Воскресенске

Отмечать праздник прощания с детством в парке Кривякино стало доброй традицией для выпускников лицея имени Героя Советского союза Павла Стрельцова. Торжественную линейку открыли главные виновники торжества.

«Мы сделали все, что смогли, сделали честно. За это я благодарю свой большой педагогический коллектив. Мы научили вас верить в себя, показали дорогу к знаниям, сформировали стрессоустойчивость, любовь к познанию», - сказал директор лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова Андрей Копцов.

Почетные гости праздника пожелали ребятам не сдавать лидерских позиций, а глава округа напомнил, как важно не забывать своих педагогов спустя годы.

«Вашим педагогам будет до слез приятно, если вы будете приезжать к ним, делиться своими успехами, радостью, обращаться за советом», - сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Благодаря слаженной работе педагогического коллектива, родителей и учеников лицей всегда находится в лидерах среди образовательных учреждений не только своего округа, но и России. Так, в этом году педагог Владимир Рассказов подготовил первого в Воскресенске победителя Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ.

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