Последний звонок отметят почти 1400 выпускников в Химках

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Писать Единый государственный экзамен выпускники начнут с 23 мая. Первыми его напишут ученики, выбравшие географию, литературу и химию. Завершится основной период сдачи госэкзамена 11 июня. Тогда пройдет аттестация по истории, биологии и иностранным языкам.

Резервные дни пройдут с 20 июня по 1 июля. Также в этом году 4 и 5 июля выпускники смогут пересдать любой из предметов и повысить результаты.

Отметим, что последний звонок в Подмосковье отметят свыше 127 тысяч школьников.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».