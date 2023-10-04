Последний в сезоне турнир по гольфу прошел в Дмитрове

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Программа фестиваля состояла из двух спортивных турниров: по гольфу среди членов и гостей клуба и по керлингольфу среди чемпионов и призеров Олимпийских игр, которые впервые взяли в руки клюшку.

«Мы проводим несколько турниров в год. Этот турнир является завершающим. Каждый год мы завершаем сезон в этом клубе, который так и называется „Сильные фигуры“», - рассказал организатор фестиваля «Сильные фигуры» Евгений Ковтун.

Участникам турнира по гольфу предстояло пройти 18 лунок. В соревнованиях по керлингольфу сыграли четыре команды в формате матч-плэй.

В командном состязании в полуфинале встретились соперники: олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая и олимпийский чемпион по лыжам Александр Легков. Сначала лидировала Софья - ее мяч был ближе к лунке. Но точный удар Легкова решил исход матча в его пользу.

«Я думаю, что мне больше повезло, чем профессионально я там попал. Сказали, что это один на 12 тысяч такой удар. Причем у профессионалов в том числе. Почувствовал радость, удовольствие и ощущение победы. Спортсмены, когда выигрывают, ощущают маленькие нотки радости всегда», - сказал олимпийский чемпион Александр Легков.

Софья Великая также осталась довольна игрой.

«Мой удар сегодня получился лучше всех в моей команде наставников и друзей. Александр Легков просто везунчик или просто профессионал своего дела. И на финишной прямой на последних ударах он нас обыграл и забил четко в лунку», - поделилась Софья.

В гостевом зачете победил Сергей Лазарев. На втором месте Иван Скрипкин и на третьем Максим Шокун. Самый точный удар удался Ольге Матешиной, а лучшим игроком турнира признали Елену Гаврилову. Переходящий кубок достался команде, занявшей 1-е место. Всех победителей наградили медалями и памятными ценными призами.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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