15 декабря 2024, 14:52

Последний в этом году прием норм ГТО прошел в поселке Томилино в Люберцах

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На стадионе «Урожай» в поселке Томилино городского округа Люберцы состоялось последнее в 2024 году тестирование на сдачу норм ГТО. Комплекс упражнений выполняли учащиеся школы № 51.

По словам руководителя Центра тестирования ГТО городского округа Люберцы Евгения Петрова, в поселке Томилино провели последние испытания на сдачу норм, всех жителей муниципалитета ждут уже в следующем году.

«Учащиеся люберецкой школы № 51 выполнили нормы ГТО в рамках программы „В вуз с ГТО“. Также это сделать смогли все желающие», - добавил он.

Напомним, по программе «В вуз с ГТО» комплексы упражнений на сдачу норм выполняют выпускники одиннадцатых классов общеобразовательных учреждений Люберец. По итогам тестирования школьникам вручают золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Такая награда дает дополнительные баллы при поступлении.

Более 1300 одиннадцатиклассников городского округа Люберцы принимают участие в проекте «В вуз с ГТО». Все подробности по электронной почте: gtolubertsy@yandex.ru.

Люберцы Школьники
15 декабря 2024, 14:55
Патриотический урок ко Дню Конституции прошел в Химках
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Для учеников аэрокосмического лицея провели патриотический урок ко Дню Конституции. Школьникам рассказали про создание и нормы применения главного правового документа России.

Школьников поприветствовал заместитель председателя Совета депутатов в Химках Александр Васильев.

«Конституция имеет наивысшую юридическую силу и образующую базу для актуального законодательства нашей страны. Закону исполняется 31 год. Я очень рад, что для школьников нашего округа провели познавательные уроки и объяснили значимость этого документа», - поделился Александр Васильев.

Конституцию Российской Федерации приняли 12 декабря 1993 года.

«Сегодня Конституция гарантирует права и свободы граждан нашей страны. Напомню, в 2020 президент Владимир Путин предложил внести в нее поправки, которые мы поддержали на общероссийском голосовании. Они позволяют защищать главные ценности нашей страны!» - подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Патриотический урок провели в рамках масштабного проекта, который действует в Химках с июля. Инициатива введена для того, чтобы объединить поколения. В округе проводят акции, мастер-классы и встречи с бойцами СВО. Участие в них принимают депутаты и общественники, в том числе Юлия Ишкова, Владимир Суслов и другие.

Школы Химки
15 декабря 2024, 12:44
Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла во Фрязине
Медиасток.рф
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Церемонию вручения первых паспортов приурочили ко Дню Конституции Российской Федерации. Ребята получили важный документ, подарки и поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В начале церемонии прозвучал гимн Российской Федерации. В этот день пришли поддержать подростков родные и близкие. Мама Эрнеста отметила, что недавно получала свидетельство о рождении, а теперь сыну вручают паспорт гражданина.

«Это один из тех первых шагов, когда ребенок получает серьезный документ в такой день. На волне тех событий, которые происходят в нашей стране, дух патриотизма в разы вырастает», - сказала мама подростка Светлана Саакян.

Паспорт вручили 15 подросткам. Церемонию провели ко Дню Конституции Российской Федерации. Важный документ доказывает, что дети стали взрослыми, и теперь они несут ответственность перед обществом.

«Сегодня важный этап в юного гражданина - получение паспорта. Это важная веха осознания того, что ты принадлежишь и являешься частью великой России», - поздравил глава Фрязина Дмитрий Воробьев.

Глава Фрязина вручил ребятам поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева и экземпляр Конституции Российской Федерации.

Паспорта Россия Фрязино Патриотизм
15 декабря 2024, 12:32
Детский сад и школу в Орехово-Зуеве капитально отремонтируют в 2025 году
Unsplash
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Глава городского округа Орехово-Зуево Руслан Заголовацкий совместно с депутатом Госдумы Геннадием Паниным и депутатом Мособлдумы Эдуардом Живцовым проверили капитальный ремонт детского сада и школы. Работы проводят в рамках «Народной программы» партии «Единая Россия».

В детском саду № 11 завершается демонтаж. Специалисты обновят фасад, окна, двери и инженерные коммуникации. Также проведут внутреннюю отделку помещений, отремонтируют кровлю, столовую и благоустроят прилегающую территорию. В образовательном учреждении появится новая мебель. Работы планируют завершить в августе 2025 года.

Капитальный ремонт продолжается в Демиховском лицее. Учебное учреждение построили 70 лет назад. Подрядчик приведет в порядок здание площадью 1400 квадратных метров.

«Межэтажные перекрытия будут меняться на железобетонные при помощи опалубки. Усилится стропильная система кровли. Сейчас ждем проектное решение по усилению стен и фундамента. Как будет проектное решение - сразу приступаем к работам», - уточнили во время рабочего визита главы.

Порядка пяти образовательных учреждений приведут в порядок в Орехово-Зуеве в 2025 году. Капитальный ремонт проводят в рамках «Народной программы» партии «Единая Россия».

Школы Детские сады Орехово-Зуево
15 декабря 2024, 11:50
Глава Реутова провел встречу с жителями дома № 14 на Юбилейном проспекте
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Глава городского округа Реутов Филипп Науменко встретился с жителями дома № 14 на Юбилейном проспекте, чтобы обсудить их просьбу о включении здания в программу капитального ремонта. На одной из выездных администраций жители обратились с просьбой утеплить и обновить фасад девятиэтажного дома.

Напомним, что с февраля 2022 года собственники квартир могут проводить собрания в онлайн-формате через государственную информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ). Это нововведение значительно упростило процесс принятия решений в многоквартирных домах и позволило ускорить реализацию важных инициатив.

Жители дома № 14 выразили благодарность за оперативное реагирование и поддержку со стороны главы города и управляющей компании.

Глава города порекомендовал жителям воспользоваться электронной платформой ГИС ЖКХ для проведения собрания. Участники встречи поддержали идею смешанного формата голосования: те, кто уверенно пользуется современными технологиями, смогут проголосовать дистанционно, а остальные - оставить свои подписи в традиционном бумажном протоколе.

Первая рабочая встреча инициативной группы назначена на четверг, 12 декабря. Управляющая компания окажет помощь в подготовке необходимых документов, чтобы уже после Нового года провести общее собрание собственников.

«Протокол собрания, где жители перечислят все виды необходимых работ капитального характера, будет направлен в Фонд капитального ремонта для принятия решения о сроках их проведения», - добавил Филипп Науменко.

Благоустройство ЖКХ Реутов

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