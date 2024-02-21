Последний в 2024 году зимний старт Международной серии Swimcup пройдет в Раменском 25 февраля

Многократный чемпион мира по плаванию и организатор соревнований Евгений Безрученко выразил благодарность Министерству физической культуры и спорта Московской области за возможность проведения соревнований и отметил, что они с каждым годом пользуются все большей популярностью.

​«Мы стараемся учитывать пожелания любителей плавания и включать в старты международной серии дистанции различной продолжительности. Среди них особенной любовью участников пользуются спринты, потому что именно они дают возможность собраться и проявить себя максимально ярко. Мы рады тому, что в этом году на трибунах в Раменском за пловцов болеют звезды российского плавания», - рассказал Безрученко.

Специальным гостем старта 25 февраля станет Антон Чупков, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года. В финальном заплыве примут участие более 400 спортсменов-любителей и профессионалов в возрасте от восьми лет и старше, а каждый пловец получит памятную медаль с индивидуальным дизайном для каждого старта.

Серия заплывов Swimcup в Подмосковье продолжится весной, в бассейне «Сатурн» пройдут два турнира.

Напомним, что заплыв проходит при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области в рамках проекта «Спорт - норма жизни».

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