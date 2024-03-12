Последний сеанс на Театральном катке в Химках пройдет 17 марта

Театральный каток за зимний сезон посетили более 126 тысяч человек. Юбилейный пятый сезон стал рекордным по числу посетителей.

Ледовая площадка провела 38 шоу-программ. На льду показали постановки Татьяны Навки, Петра Чернышева и Ильи Авербуха. Также для жителей выступали музыканты Amirchik, Александр Ягья, Ромарио и другие.

«Главная ледовая площадка Химок ежегодно собирает десятки тысяч химчан. По традиции каждый сезон в рамках проекта „Зима в Подмосковье“ для жителей и гостей округа здесь выступают главные звезды фигурного катания, артисты, популярные исполнители. Каждый год мы стараемся радовать химчан разнообразной культурной программой», - сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется ежедневно.

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