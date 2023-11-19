19 ноября 2023, 06:00

Последний корпус ЖК «Малая Истра» ввели в эксплуатацию

Главгосстройнадзор МО
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Последний корпус № 31 проблемного ЖК «Малая Истра» ввели в эксплуатацию. Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии проектной документации ЗОС.

«Возводить восемь домов в жилом квартале начали в 2014 году. В 2019 году Главгосстройнадзор провел проверку в связи с низкими темпами строительства, был выявлен факт хищения денежных средств дольщиков», - уточнили в ведомстве.

В итоге возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Компания Промсервис», которое занималось строительством ЖК. Объект достраивал Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Решение проблем обманутых дольщиков Подмосковья находится на особом контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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Истра Строительство
19 ноября 2023, 04:00
Подмосковным бизнесменам расскажут про интернет-торговлю, экспорт и господдержку в ноябре
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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В Подмосковье для предпринимателей организуют серию тренингов и лекций про интернет-торговлю, экспорт и господдержку. Мероприятия проведут в рамках в рамках межотраслевого межмуниципального форума «Путеводитель по бизнесу Московской области», сообщили в министерстве инвестиций региона.

Так, 21 ноября в Мытищах предприниматели обсудят инструменты интернет-торговли, выход на маркетплейсы и продвижение в Сети.

«В секции примут участие представители компаний-производителей, предприниматели, осуществляющие торговлю на электронных торговых площадках, агентства по работе с маркетплейсами, а также представители госструктур м торгово-промышленной палаты», - уточнили в министерстве.

Лекцию можно будет послушать онлайн по ссылке.

Далее 23 ноября в Видном обсудят вопросы государственной поддержки экспортеров, логистики, хранения и оформления документов.

Также мероприятие для предпринимателей организуют в Истре 28 ноября, 30 ноября - в Дубне, а в декабре - в Коломне, Долгопрудном, Павловском Посаде и Жуковском.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе перевели в «цифру» еще 30 госуслуг.

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Бизнес
19 ноября 2023, 02:00
Депутат Мособлдумы Коркин поздравил активистов общества слепых с 95-летием движения
Алёна Жамкова
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Депутат Мособлдумы Максим Коркин и первый замглавы Орехово-Зуева Ирина Кузнецова поздравили активистов всероссийского общества слепых с 95-летием движения. Мероприятие провели в ДК имени Пушкина.

«Хочется сказать, что именно в суровые, непростые времена нам всем как никогда нужно помнить, что уважение, доброта и простое человеческое тепло способны сделать наш мир чуточку лучше, и тогда все невзгоды отступают там, где ему противостоят вместе и сообща», - заявил парламентарий.

Помимо поздравлений участники мероприятия вручили волонтерам награды и памятные подарки.

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Мособлдума Орехово-Зуево
18 ноября 2023, 22:35
Школа № 3 в Наро-Фоминске отпраздновала 85-летие
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Средняя школа № 3 в Наро-Фоминске отпраздновала 85-летие со дня основания. По этому поводу подготовили большой концерт.

«Юбилей действительно очень большой - 85 лет, но школа ведь всегда молодая, ей всегда 11. Это 11 ступеней от первого звонка и до выпускного, поэтому хочется пожелать своим коллегам, своей команде успехов, ученикам - процветания, а нашим ветеранам - здоровья. И пусть все будут счастливы и встречают еще не последний юбилей с нами», - сообщила директор СОШ № 3 имени Героя Советского Союза Погодина Эвелина Горбунова.

Учителям вручили цветы и почетные награды. Отпраздновать юбилей вместе с педагогами приехали администрации округа и области, а также коллеги и творческие коллективы.

«Хочется пожелать учителям успехов, профессиональных побед, ученикам прочных знаний, и быть всегда открытыми к этим знаниям, ветеранам выпускникам и родителям, быть активными в делах школы, потому что ваша активность и ваша вовлеченность конечно помогает развиваться школе и становиться только лучше», - заявила замглавы округа Светлана Малыхина.

Концертную программу от творческих коллективов дополнили выступления учеников и учителей. Поэтический театр «Элегия» порадовал зрителей своими миниатюрами. Бурные аплодисменты прозвучали и в адрес учителей.

Никого не оставили равнодушными эмоциональные и яркие номера от концертного ансамбля «Песен-Град», ансамбля танца «Калинка», вокальной эстрадной студии «Женский каприз» и детского ансамбля танца «Варенье».

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Наро-Фоминск
18 ноября 2023, 22:29
Выездную администрацию провели в поликлинике № 2 в Реутове
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В городской поликлинике № 2 в Реутове глава города Станислав Каторов вместе с главным врачом Реутовской городской больницы Александром Алексеевым провели встречу с жителями. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«На этот раз в ходе „выездной администрации“ поговорили с жителями о качестве предоставления медицинского обслуживания. Только за последний год в Реутове открыли пристройку к поликлинике № 1, завершили капитальный ремонт рентген-кабинета и в детской поликлинике на Юбилейном проспекте, открыли филиал консультативно-диагностического центра МОНИКИ им. Владимирского, снизили количество жалоб по вопросам здравоохранения на 40%, продолжаем внедрять работу искусственного интеллекта, отремонтировали и открыли Реабилитационный центр, обновили фасад терапевтического корпуса больницы, приступили к ремонту хирургического корпуса и многое другое», - рассказал глава Реутова Станислав Каторов.

В пресс-службе добавили, что в ходе «выездной администрации» жители задавали вопросы об упрощении системы заполнения больничных карточек, о записи на прием к врачу, о поставке дополнительного тяжелого оборудования и многом другом.

«Все вопросы, озвученные на встрече, взяты на мой личный контроль и будут решены совместно со специалистами Реутовской городской больницы в ближайшее время», - подытожил глава Реутова Станислав Каторов.

В пресс-службе добавили, что общение с жителями в формате «выездной администрации», где каждый желающий может задать интересующий вопрос, внедрен в Московской области по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. «Выездные администрации» подразумевают присутствие на встрече не только главы города и его профильный заместителем, но и руководителей управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и коммунальных служб.

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Больницы Реутов

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