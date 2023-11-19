Последний корпус ЖК «Малая Истра» ввели в эксплуатацию

Подмосковным бизнесменам расскажут про интернет-торговлю, экспорт и господдержку в ноябре

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В Подмосковье для предпринимателей организуют серию тренингов и лекций про интернет-торговлю, экспорт и господдержку. Мероприятия проведут в рамках в рамках межотраслевого межмуниципального форума «Путеводитель по бизнесу Московской области», сообщили в министерстве инвестиций региона.

Так, 21 ноября в Мытищах предприниматели обсудят инструменты интернет-торговли, выход на маркетплейсы и продвижение в Сети.

«В секции примут участие представители компаний-производителей, предприниматели, осуществляющие торговлю на электронных торговых площадках, агентства по работе с маркетплейсами, а также представители госструктур м торгово-промышленной палаты», - уточнили в министерстве.

Лекцию можно будет послушать онлайн по ссылке.

Далее 23 ноября в Видном обсудят вопросы государственной поддержки экспортеров, логистики, хранения и оформления документов.

Также мероприятие для предпринимателей организуют в Истре 28 ноября, 30 ноября - в Дубне, а в декабре - в Коломне, Долгопрудном, Павловском Посаде и Жуковском.

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