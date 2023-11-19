Последний корпус ЖК «Малая Истра» ввели в эксплуатацию
Последний корпус № 31 проблемного ЖК «Малая Истра» ввели в эксплуатацию. Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии проектной документации ЗОС.
«Возводить восемь домов в жилом квартале начали в 2014 году. В 2019 году Главгосстройнадзор провел проверку в связи с низкими темпами строительства, был выявлен факт хищения денежных средств дольщиков», - уточнили в ведомстве.
В итоге возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Компания Промсервис», которое занималось строительством ЖК. Объект достраивал Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.
Решение проблем обманутых дольщиков Подмосковья находится на особом контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева.
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