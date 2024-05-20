Последние звонки в школах Подмосковья прозвенят 24 и 25 мая

Рыбацкие мостики на набережной озера Сенеж в Солнечногорске находятся в аварийном состоянии из-за покосившихся свай. Их приведут в порядок к 1 июня.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков проинспектировал подготовку городского парка и набережной озера Сенеж к летнему сезону. Он осмотрел аварийные мостики на набережной. По словам руководителя муниципалитета, мостики благоустроят и сделают безопасными для отдыхающих.

«Лето придет уже через две недели, а значит, наша задача - своевременно завершить подготовку необходимой инфраструктуры. Здесь должно быть комфортно проводить время всем: семьям с детьми и пенсионерам, любителям активного отдыха и рыбакам, туристам и местным жителям. Недочеты по текущему содержанию обязательно устраним до 1 июня», - рассказал Михальков.

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