Последние звонки прозвучали для 2,5 тысячи выпускников Чехова

Особое внимание в этом году было уделено выпускникам 8-й школы, которые стали юбилейным 50-м выпуском. Классный руководитель Светлана Смотрикова в четвертый раз проводила своих учеников во взрослую жизнь.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин поздравил выпускников на торжественной линейке, которая состоялась в день его рождения. Он подчеркнул важность предстоящих экзаменов для ребят и пожелал им успехов на этом ответственном рубеже.

В этом выпуске почти 2400 чеховских школьников заканчивают 11-й класс, а 1790 девятиклассников сдают основной государственный экзамен. Самыми популярными предметами по выбору для одиннадцатиклассников стали обществознание и информатика.

Родители поздравили своих повзрослевших детей песнями, а первоклашки произнесли трогательные напутственные слова. Выпускники подарили цветы всем учителям.

Честь дать последний звонок была предоставлена брату и сестре Локтюшиным - Егору и Дарье. Их семья уже третье поколение, которое учится в стенах школы на улице Гагарина. Мама выпускника Екатерина Локтюшина поделилась своими трогательными эмоциями и выразила благодарность школе за воспитание детей.

Восьмая школа имени Героя Советского Союза Алексея Маркова уже четыре года является образовательным комплексом, в состав которого входят корпуса как в черте города, так и в сельской местности.

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