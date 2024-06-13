Последние концерты фестиваля «Город танцует в парках» пройдут в выходные

В субботу, 15 июня, фестиваль пройдет в щелковском парке «Детский городок». Начало в 11:00, а уже в 15:00 танцевальные поединки стартуют в Пестовском парке Балашихи. Завершит день программа в 19:00 в Центральном парке Реутова.

16 июня концерты пройдут в 11:00 в Центральном парке культуры и отдыха Долгопрудного, в 15:00 - в Центральном парке Истры, в 19:00 - в парке культуры и отдыха Солнечногорска.

Завершится фестиваль в сентябре гала-концертом и церемонией награждения участников.

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