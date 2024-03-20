Посевные площади в Подмосковье увеличат на 30 тысяч гектаров в 2024 году

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, полевые работы начнутся 1 апреля. Посевная площадь превысит 574 тысячи гектаров, что на 30 тысяч больше, чем в прошлом году.

«Прогноз производства на 2024 год зерновых и зернобобовых составляет 650 тысяч тонн, масличных - 85 тысяч тонн, овощей открытого грунта - 280 тысяч тонн, а картофеля - 370 тысяч тонн. Сейчас продолжается приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений и семян», - сказал министр.

В ведомстве добавили, что регион обеспечен минеральными удобрениями на 72%, яровыми семенами зерновых и зернобобовых - на 99%, масличных - на 99%, картофеля - 100%, овощей - 83%.

Готовность техники к сезону оценили на 90%. Регион приобрел 14 тракторов, два зерноуборочных комбайна, два кормоуборочных комбайна, а также 39 единиц другой техники.

В полевых работах задействуют более четырех тысяч специалистов.

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