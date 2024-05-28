Посевная кампания в Серебряных Прудах вышла на финишную прямую

«Осталось порядка трех тысяч гектаров кукурузы и пяти тысяч - масленичных культур. Под озимые у нас занято 12 тысяч гектаров земли. Отрадно, что в этом году все работают, все справились и с подкормкой озимых культур, все полностью закупили и уже применили удобрения на яровой сев», - рассказал глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

Всего на территории округа работают 11 крупных сельхозпредприятий и более 30 крестьянско-фермерских хозяйств. Всего яровыми культурами планируется засеять более 32 тысяч гектаров земли – рапсом, подсолнечником, соей, а также кормовыми культурами.

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