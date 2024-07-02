Посетителям парка Толстого в Химках бесплатно раздали воду из-за жары

Синоптики прогнозируют жаркую неделю в Подмосковье: столбики термометра не опустятся в дневное время ниже 30°С. Чтобы поездка на наземном общественном транспорте оставалась комфортной, специалисты проверили исправность кондиционеров и раздали пассажирам бутылированную питьевую воду.

«В такую погоду мы с семьей обязательно надеваем головные уборы и пользуемся солнцезащитным кремом. С 12:00 до 17:00 стараемся на улицу не выходить, в это время чаще остаемся дома с включенным кондиционером» - поделилась жительница городского округа Химки Даниэла Киселева.

Помогли справится с обезвоживанием в жару и посетителям «Артишока» в парке Толстого. Не отрываясь от просмотра мультфильмов восполнить свой водный баланс удалось зрителям показа, которых сейчас проходит в выставочном комплексе по программе «Родные мульти-пульти».

«Для наших гостей мы раздали воду бесплатно. Акцию мы провели в рамках губернаторской программы „Лето в Подмосковье“, а также при поддержке главы городского округа», - прокомментировала пресс-секретарь объединенной дирекции парков Химок Светлана Горячева.

Скучающие по лету жители городского округа наслаждаются пребыванием в парках Химок даже в самую жаркую погоду.

Напомним, что во избежание солнечного и теплового удара следует не пренебрегать головными оборами и стараться пить как можно больше воды.

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