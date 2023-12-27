Посетители стенда Подмосковья на ВДНХ поучаствовали в мастер-классе «Гжельская роспись»

Участники мастер-класса смогли почувствовать себя художниками и создать изделия в гжельской технике, которые могут стать прекрасным новогодним украшением или подарком близким. Мероприятие оказалось интересным как взрослым, так и детям.

«Гжель - это изделия из фарфора, которые всегда изготавливаются вручную! На белоснежном фоне кистью мастера создаются великолепные цветочные и растительные орнаменты кобальтовой краской: насыщенный синий цвет переходит в нежно голубой, создавая неповторимый рисунок!» - отметили организаторы мастер-класса.

Ранее стенд Московской области на выставке-форуме «Россия» представил уникальные художественные промыслы. Среди них были Гжельская керамика, Павловопосадский платок, Вербилковский фарфор, Жостовские подносы, Богородская игрушка и Федоскинская фабрика миниатюрной живописи.