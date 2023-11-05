Посетителей выставки «Россия» обучат пилотированию дронов на стенде Подмосковья
На стенде Московской области на международной выставке-форуме «Россия» появилась новая активность. Посетители могут освоить первичный этап пилотирования дронов.
Обучение ведет инструктор из подмосковной школы. Поучаствовать могут все желающие.
Накануне стенд Московской области осмотрели несколько знаменитостей и политиков, приехавших на выставку. Среди них губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов , чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова, режиссер Игорь Угольников , олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.
Стенд сделали интерактивным. На нем, как отметил губернатор Андрей Воробьев , отражается «весь колорит Московской области». Гости могут виртуально попутешествовать по значимым местам региона, поучаствовать в паблик-токах с людьми культуры, спорта, бизнеса. Присутствует и игровая зона.
Выставка «Россия» открылась на ВДНХ накануне, в День народного единства.